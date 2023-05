Según el diario Página 12, este jueves 1 de junio será el día D para Sergio Uñac y para San Juan. En la reunión plenaria prevista para esa fecha, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le pondría punto final a la incertidumbre. En la previa y como se esperaba, se pronunció el Procurador General Eduardo Casal. El letrado adhirió plenamente a los argumentos de la oposición y dejó la candidatura del gobernador herida de muerte. El optimismo residual del oficialismo sufrió un golpe durísimo.

La Procuración le había dado un espaldarazo anímico al uñaquismo cuando el 13 de abril recomendó rebotar la presentación opositora y dejar el asunto en manos de los sanjuaninos. Pero este martes, a la hora de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, el procurador fue implacable. No obliga a los cortesanos a seguir su criterio, de ninguna manera. Pero les deja servido en bandeja un fallo a la medida de lo que habían anticipado al momento de dictar la cautelar el 9 de mayo.

Nadie en el entorno de Uñac podría esperar una buena noticia este jueves. Son las horas finales, para una sentencia que marcará un antes y un después en el comicio más atípico de la historia democrática de los últimos 40 años en San Juan. Junto con el fallo se debería levantar de inmediato la suspensión que frenó la votación hace tres semanas y el Tribunal Electoral Provincial debería reactivar el calendario interrumpido.

Rápidamente, Uñac tendrá que coronar a un sucesor. Reconfigurar la fórmula. Reenfocar la campaña ahora como promotor externo, sin chances de permanecer en el poder. Podrá, a lo sumo, elegir a un heredero de su máxima confianza. Y sí, también podrá acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero este recurso de escala continental no tendrá incidencia en lo que resta de 2023. Cosa juzgada.

La Procuración le había dado la espalda al planteo opositor cuando tuvo que expedirse acerca de la competencia. Con la firma de la fiscal Laura Monti, el pasado 13 de abril entendió que la Corte Suprema no debía admitir el recurso. Pero, como todo dictamen, no fue vinculante. El máximo tribunal hizo exactamente lo contrario a la recomendación. No solo tomó el caso sino que el 9 de mayo activó una cautelar que detuvo la elección para gobernador y vice.

Aún sabiendo que era un texto testimonial, el uñaquismo celebró como una victoria aquel dictamen de la Procuración. Cruzó los dedos para que la Corte Suprema se dejara llevar por ese criterio y se olvidara de la controversia sanjuanina. No fue así, claramente.

Aquel antecedente de la Procuración de principios de abril podía alentar la expectativa de un pronunciamiento favorable al gobernador también en la cuestión de fondo. Es decir, que el fiscal le dijera a la Corte Suprema que Uñac podía competir, a pesar del pataleo opositor. Bueno, no sucedió de ese modo.

Parece irreversible. En cuestión de horas la Corte Suprema cortaría la carrera de Uñac por un nuevo mandato. El propio gobernador venía deslizando la idea en declaraciones a la prensa. La incógnita era el cuándo. Esa intriga podría extinguirse este jueves. Ya no queda ninguna instancia pendiente. Ya se pronunció Casal. Solo queda el remate de los cortesanos.

Resulta tan previsible el final de este derrotero, que una dirigente afín al uñaquismo se permitió hasta bromear al respecto. Dijo que sería lógico que la Corte Suprema lo inhabilite para competir, porque caso contrario no hubiera tenido sentido paralizar las elecciones a tres días de la veda y a cinco días del comicio. Tanto trastorno solo se justificaría con una estocada final. Si los magistrados terminaran respaldando la candidatura del gobernador 'sería una jodita para Videomatch', dijo la referente con resignación.

Bajo ningún concepto será la elección que imaginó el oficialismo cuando diseñó el 2023, muy tempranamente, en aquella explosiva sesión de la Legislatura el 16 de diciembre de 2021. Ese día el uñaquismo promovió la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Hubo ruptura con el giojismo en el recinto. Hubo presentación ante la Justicia y finalmente hubo acuerdo para reflotar la Ley de Lemas, con nuevo nombre: Sistema de Participación Amplia y Democrática (SIPAD).

Este mecanismo le permitiría a Uñac coexistir con José Luis Gioja dentro de un mismo frente sin eliminarse mutuamente. También les posibilitaría a ambos construir piramidalmente el comicio, con el aporte de una cantidad ilimitada de candidatos municipales. Por supuesto la regla se aplicó para todos y la oposición supo aprovechar también esta ingeniería electoral. El Frente Unidos por San Juan anotó, sin ir más lejos, cuatro listas para gobernador y vice, contando a Marcelo Orrego, Marcelo Arancibia, Sergio Vallejos y Eduardo Cáceres.

Pero esta lógica de construcción electoral se rompió el 9 de mayo cuando la Corte Suprema suspendió el comicio para las categorías de gobernador y vice, dejando en carrera el resto: diputados proporcionales, diputados departamentales, intendentes y concejales. Entonces, aquella sumatoria piramidal ideada originalmente quedó en el recuerdo.

Cuando se pueda votar, se medirán las fórmulas una contra otra. A simple pluralidad de sufragios. El que más sume, se quedará con la gobernación.

Tampoco será la elección imaginada por el oficialismo porque -de no suceder un giro inesperado y sorprendente- Uñac no podrá estar en la competencia. El 14 de mayo quedó demostrado que sigue siendo un tractor importante dentro del cuarto oscuro. Su boleta estuvo con su rostro impreso, aunque luego no se consideró para el escrutinio. Su subagrupación ganó 14 de las 19 intendencias.

En adelante podrá acompañar a su heredero en campaña, con el ímpetu de trasladar el voto, ofreciendo una alternativa de continuidad a la ciudadanía. Pero no será él finalmente.



JAQUE MATE