López: "Estamos en un punto de inflexión: o nos unimos o terminamos de dividirnos"

La senadora y diputada electa Cristina López, pasó este miércoles por Banda Ancha, donde analizó la actualidad de la política argentina. "Estamos en un punto de inflexión: o nos unimos o terminamos de dividirnos", sostuvo y que "a Juntos por el Cambio lo veo un poquito diezmado".

"Sufrimos un golpe muy bajo, la fecha inoportuna cuando ya estaba todo organizado, pero hay que ajustarse a lo que el derecho dice como lo expresó la Corte de Justicia", dijo en parte de la entrevista sobre el fallo que suspendió las elecciones en San Juan en cuanto a las candidaturas de gobernador y vice para el 14 de mayo.

"El Gobernador no firmó el pedido de Juicio Político. Los textos en función de las competencias e intencionalidades tienen diferentes interpretaciones", agregó. "Es preocupante esta ola en un año electoral se redefinan cosas importantes. Temas delicados que hay que verlos en otra etapa sino son estrategias puramente políticas y estamos llevando la política a la judicialización y la división entre poderes queda desdibujada".

Sobre un Plan B en el peronismo, dijo que "no somos excepción, estamos afectados por estas decisiones no tenemos definido a quien responderemos. Yo pensé que la interna no se iba a dar y se resolvió con el SIPAD. Quedó claro quien ganó, pero por el posible fallo de la corte podría no ser el candidato a Gobernador".

"Esto nos une o nos separa más. El peronismo buscará razones para alinearse sin borrar esa pequeña división que creo que es mas de egos que de programas de gobierno", agregó.

Sobre las elecciones presidenciales, ¿PASO o fórmula de consenso?, expresó que "yo me ubico en las de consenso, hemos visto que las PASO no fueron bien aprovechadas. Debemos trabajar todos para un candidato. No creo que Alberto Fernández tenga un candidato propio. Todo indica que hay indicios que Wado de Pedro sería el candidato bendecido por Cristina. Es un Kirchnerista de primera hora".

"A Juntos por el Cambio los veo diezmados con el caso de Bullrich Larreta. División que ha provocado bemoles en la relación. Es llamativo el crecimiento de Milei que no tiene estructura ni antecedentes con ideas preocupantes", sostuvo.

