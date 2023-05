Camus:"Las gestiones han convertido a Rawson en el basurero de San Juan"

Este jueves pasó por Banda Ancha, Eduardo Camus, quien es candidato a Intendente de Rawson por el Frente San Juan por Todos, bajo la subagrupación "Vamos San Juan" liderada por Sergio Uñac. El hombre que se pone a disposición de los rawsinos comentó cuál es su mirada a futuro en el departamento y cuáles son sus propuestas.

Camus comentó 'nos mostramos como una alternativa que demuestre con hecho las cosas que venimos construyendo. No hemos caído en toda la campaña en hacer una sola promesa vacía o incumplible'. A su vez remarcó 'los pocos recursos que tenemos lo hemos puesto en seguir construyendo las herramientas y espacios sociocomunitarios'.

Sobre la campaña mencionó: 'es una campaña maravillosa, donde un equipo joven ha laburado de sol a sol y hay lugares de mucha creatividad. Me siento absolutamente contento porque hemos podido llegar y compartir con los vecinos de Rawson. Entre todos vamos a reconstruir el municipio'.

En su momento, Rubén García le dio parte de la culpa de algunas cuestiones que criticaron de su gestión. En este sentido, Eduardo Camus señaló 'en su momento me tocó ser director de cooperativas. Yo lo que le pedí y por eso me fui, es que le subieran el sueldo a los cooperativistas. Lo con frustración porque intenté mejorar al trabajador y trabajadoras de Rawson para que cumplan mejor su tarea y no tuvimos cabida. Yo no iba a ser parte de un gobierno que le paga $6000 a los trabajadores'. Del mismo modo, sumó 'No voy a hacer peleas en la política, sino propuestas y soluciones concretas para los vecinos'.

'No hemos convertido en las últimas gestiones en el gran basurero de San Juan' dijo de manera contundente. En este sentido, explicó que ahora hay conciencia ambiental y es necesario aplicar soluciones en esa línea, más aún existiendo espacios como Anchipurac.

En cuanto a la seguridad, aludió que es un problema de gran gravedad. 'Nos cuentan todos los días que cuando van a trabajar en la parada de colectivos hay arrebatos y también hay mucha violencia. Acá hay una falta de gestión municipal, pero también hay que poner mayores medidas de seguridad. Esto no se puede hacer solamente con eslogan y prometiendo'. En su relato, añadió que tienen propuestas bajo proyectos de las Brigadas Educativas, con la que buscan dar seguimiento educacional desde jardín hasta el ciclo universitario. "La gente nos dice dónde vive el tranza que le arruina la vida a los pibes" agregó, por lo que pretende fortalecer sistemas de seguridad.

El estar acompañando a Uñac, Camus lo vio como la mejor opción. Según comentó, 'Sergio ha sido un gobernador que ha podido hacer crecer a la provincia a pesar del macrismo, del ahorcamiento de la obra pública, de que cortan el incentivo docente, a pesar de la deuda del FMI, a pesar de la pandemia. Es un gobernador que ha sabido, con mucha fuerza y trabajo, mantener un rumbo en San Juan'.