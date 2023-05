Libertarios contra la casta: "Los funcionarios entran con los parientes y las amantes"

Este jueves pasó por Banda Ancha Paola Miers, candidata a Gobernadora para estas elecciones del 14 de mayo, que integra el Frente Desarrollo y Libertad.

Miers cargó contra la casta política con duras frases: "Los funcionarios entran con los parientes y las amantes"; pero además apuntó contra el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ing. Rodolfo Bloch: "no se quiere quedar sin lo que gana", sostuvo.

"Si gana Milei lo que va a venir y se va a reestablecer es el orden", dijo.

En otro de los fragmentos de la entrevista, Miers manifestó que "lo que es obra pública y el Banco Central son cajas chicas para que quienes están gobernando se sirvan del poder. Cuando hacés obra y maneja el Estado lo único que hacen es agrandarse el bolsillo".

"Lo que nos dicen todos es 'queremos trabajo genuino', se va a cambiar plan y bolsa de comida por trabajo genuino", explicó de lo que escucha de la gente cuando habla con ellos en el marco de la campaña política.

Pero también lanzó duras frases contra la casta política: "una cosa es achicar a la casta pública y otra cosa es el Estado. ¿Sabés en donde se agranda el Estado?, entra un ministro y entra automáticamente todos sus familiares, hermanos, tíos, parientes, amantes, todos".

"Amantes también, hay varios. Tenemos gente en planta permanente, hermanos, nombrados, esto es cualquier cosa. La oposición en San Juan no existe, lo único que le falta es ir juntos a la par de la mano en las campañas. Tiene que terminar eso, no puede ser que entra un ministro con 40 familiares", dijo Miers.

En otra parte de la entrevista la candidata sostuvo que "no solamente la escuela pública adoctrina; hay lineamientos claros en todos los conceptos; los valores del respeto, la diversidad". Y apuntó contra el ing. Rodolfo Bloch, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: "La Universidad ni te cuento, el otro día el Ingeniero Bloch que habló de los libertarios me dio mucha gracia porque gana 1millón 400 mil pesos ese ingeniero. Lo que sabe es que se le va a terminar a él, a la casta política, a esa gente, que adoctrina a nuestros jóvenes en falta de valores, en socialismo y en miseria y les enseña que nadie vale en la vida".

"Argentina se construyó con trabajo y trabajo de nuestros abuelos, eso es lo que va a volver a la Argentina", manifestó.

"En los 19 departamentos nos dicen queremos trabajar, no queremos ser presos del Estado. Hasta con los planes los utilizan, los mandan a las marchas, encima le quitan un porcentaje los punteros políticos, un 10% esto es una locura, todo el mundo lo sabe, ¿nadie se queja de esto?, esto es corrupción y en mi gobierno no va a haber", explicó Miers. "Quien haga esto no solo va a tener una denuncia penal, va a tener que devolver lo que robó".