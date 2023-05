Solo uno repartirá los naipes, pero ninguno se irá al mazo

Allá por el 4 de abril el ex gobernador y candidato José Luis Gioja blanqueó lo que todo el mundo presume dentro del arco político. Quien gane las elecciones del 14 de mayo tendrá la sartén por el mango o, en los términos del diputado nacional, será el que tenga las cartas para repartir.

¿Repartir qué cosa? El esquema de candidaturas para el segundo semestre, las bancas de senadores y diputados nacionales. Puede parecer una cuestión de largo plazo. Claramente está opacada por la urgencia de lo provincial. Está en juego la Gobernación, la Legislatura, las 19 intendencias y los 19 concejos deliberantes. Sin embargo aquella otra negociación política por las bancas del Congreso no está para nada alejada.

Como se viene reiterando en esta columna la fecha clave será el 24 de junio. Es decir, un mes y 10 días después de haber votado en San Juan habrá que definir quiénes serán los candidatos para el Senado y para Diputados. Esta cuestión vendrá de la mano de otra definición estratégica: con qué precandidato presidencial jugará cada uno.

Entonces de acuerdo a la lógica de Gioja si a él le tocara la victoria el 14 de mayo tendrá La baraja para repartir las cartas. Será obviamente la primera opción para cerrar trato con el presidenciable mejor posicionado dentro del Frente de Todos. Sucedería lo mismo con Sergio Uñac si le tocara ser reelecto. El perdedor tendría que allanarse a los términos del ganador.

Claro que la elección presidencial podría ser bastante más compleja que una simple elección entre un par de candidatos. Hasta el ala dura del cristinismo está admitiendo que el oficialismo se encamina a una primaria con varias listas en carrera. Esto abriría las posibilidades para que en San Juan también hubiera distintos carriles por los cuales transitar. Posiblemente uno para el uñaquismo y otro para el giogismo.

En el búnker de Marcelo Orrego se planteará una situación semejante, pero con una diferencia notable también. El santaluceño concentra la conducción de su frente electoral, por lo tanto ahí no habrá dudas acerca de quién es el que reparte la baraja.

Las afinidades están cantadas de antemano. Orrego tiene una simpatía explícita por Horacio Rodríguez Larreta mientras que otros referentes de este mismo sector, como Eugenia Raverta, Verónica Benedetto y Marcelo Arancibia, ya están militando la candidatura presidencial de Patricia Bullrich.

No costaría demasiado esfuerzo en Juntos por el Cambio tomar ubicación rápidamente debajo de las candidaturas presidenciales que hoy asoman en el espectro nacional. Tampoco para el caso de los radicales, que podrían terminar acompañando a Gerardo Morales a Facundo Manes. Incluso a Alfredo Cornejo, quien continúa aproximándose a Patricia con la pretensión de cerrar fórmula.

En el caso de los libertarios está bastante más claro el horizonte. Javier Milei ha reconocido en San Juan al Frente Desarrollo y Libertad. Por lo tanto sus candidatos a gobernador, que son tres, llevarán las de ganar para quedarse con esas postulaciones al Senado y a Diputados. Agustín Ramírez, Yolanda Agüero y Paola Miers tendrán que repartirse de la manera más conveniente.

Podría asomar nuevamente una discusión por ahora sofocada. ¿Habrá llegado la hora de la reaparición de alguna figura rutilante de ADN como Martín Turcumán? ¿Jugará alguno de los Avelín, de Cruzada Renovadora, hoy ausentes en las listas provinciales?

Volviendo al comienzo, aquella lógica expuesta por Gioja, el que gane las elecciones del 14 de mayo tendrá la baraja y podrá repartir las cartas. El que pierda tendrá que resignarse al lugar que le tocó. En el caso del peronismo este reparto hoy presenta un final abierto.

De las 10 fórmulas para gobernador y vice que están en carrera para competir dentro de 9 días, 3 tienen la posibilidad de quedarse con la victoria. Hay una coincidencia transversal en el ecosistema político -off the récord- de que el partido se terminará definiendo entre Uñac, Gioja y Orrego. No necesariamente en ese orden.

Lo que no se está diciendo por ahora y también se desprende con naturalidad es que quienes no ganen la elección del 14 de mayo igualmente tendrán muy fresco el recuerdo de los votos que fueron capaces de reunir. Por lo tanto, aún habiendo perdido el 14 de mayo tendrán argumentos más que sobrados para defender su presencia en los comicios nacionales. Para que sus nombres estén ubicados en lugares expectantes de cara al Congreso de la Nación.

Nadie podría desperdiciar figuras competitivas en una elección que se presentará tal vez más complicada que esta provincial, porque dependerá fundamentalmente de un clima externo que traspasa las fronteras sanjuaninas. La elección del segundo domingo de mayo será mucho más que una encuesta. Será la comprobación del lugar donde se posiciona cada uno. No bebiera sorprender que esos mismos nombres terminen integrando las listas para el Parlamento.

San Juan tendrá un lugar de relieve en esta oportunidad porque entra en el selecto grupo de provincias que renovarán sus tres bancas en la Cámara Alta, donde el PJ nunca perdió la mayoría propia desde el retorno de la democracia. Incluso en los tiempos en que no fue gobierno. Juntos por el Cambio está jugándose la posibilidad de destronar al PJ y quedarse con mayorías en ambas cámaras. Lo dijo Miguel Ángel Pichetto este jueves abiertamente junto a Orrego en San Juan

Entonces sí, es real aquella consigna giogista de que quien gane dentro de 9 días podrá repartir los naipes para el segundo semestre. Pero, como muchas otras verdades en política, teminará siendo relativa. Lo único cierto es que nadie está dispuesto a irse al mazo.



JAQUE MATE