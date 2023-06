Aranda: 'Nos encantaría que Massa sea candidato a presidente'

A partir de las 16:00 del pasado domingo, el Frente Renovador tuvo un importante congreso en la ciudad de Tortuguitas, en Buenos Aires. Ahí estuvo presente el presidente de este partido en San Juan, quien manifestó que le encantaría que Sergio Massa sea su candidato a presidente.

Franco Aranda, uno de los diputados electos de la subagrupación 'San Juan Vuelve', pasó por Banda Ancha horas después de haber retornado a la provincia. En ese sentido dejó en claro que su deseo es que el actual ministro de Economía, sea el candidato a presidente que represente a este partido.

'Massa aclaró que no hay rupturas. Dijo que va a seguir trabajando por la unidad tratando que haya un único candidato. Meter una interna dentro de las PASO, la política la va a tensionar y se puede trasladar a la economía que esta frágil. Seguramente él tiene pretensiones y son legítimas, pero él no esta diciendo que si no va él rompe todo. Jamás dijo eso. Vamos a trabajar por la unidad y que sea el candidato que sea. Por supuesto que nosotros queremos que sea él', explicó.

Si bien Massa dejó en claro que aboga por la unidad dentro del Frente Renovador, mencionó que también lo anoten si la mayoría decide ir a una interna. De esta manera el funcionario nacional despejó todas las dudas y dejó en claro que tiene intenciones de ser de la partida en las elecciones nacionales.

Siguiendo en la misma línea, Aranda remarcó que si el ministro sea candidatea, lógicamente va a querer tener a sus propios legisladores. Acerca de esto, el entrevistado reveló que fue un tema que se tocó entre los referentes de diferentes provincias, antes de que comenzara formalmente el congreso.

'No hubo bajada de línea para San Juan. Tuvimos algunas mesitas chicas donde estuvimos referentes de varias provincias, donde cada uno contó su situación particular. Todavía Massa no hablaba cuando nos reunimos, pero todos sabemos que si él es candidato a presidente, va a querer tener sus legisladores propios. En eso si se hizo un análisis, se habló de cuál era la situación del Frente Renovador en cada provincia. Las definiciones son pronto, tenés un calendario que te apura', sentenció.