Fórmula ratificada: "Agradezco la confianza de Rubén"

Este lunes pasó por Banda Ancha Cristian Andino, actual candidato a Vicegobernador por la subagrupación "Vamos San Juan" . En la entrevista agradeció la confianza de Rubén Uñac, quien encabeza la fórmula. Además hizo una crítica a la oposición local: "ellos se sacan fotos con dirigentes nacionales, nosotros preferimos a la gente". Pero además habló sobre las elecciones nacionales y fue contundente: "soy candidato a Vicegobernador y a nada más, no especulo".

"Rubén Uñac, con quien les habla, es la garantía de que esta gestión que viene hoy llevando adelante Sergio Uñac en San Juan y le ha hecho tan bien a la provincia, de la mano de Rubén Uñac, con el acompañamiento mío desde la Cámara de Diputados va a tener una continuidad. Ese ha de ser el desafío, nos está yendo muy bien, estamos haciendo casi lo mismo que cuando estaba Sergio. Nos gusta mucho el mano a mano con el sanjuanino, mucha caminata, escuchamos mucho y de eso se trata la política", dijo Andino.

Acerca de la relación con Rubén Uñac, explicó que "el cargo de Vicegobernador es una decisión muy exclusiva de quien es Gobernador. Cuando Sergio me convoca para mí fue una gran alegría, entendiendo que cambiaba un poco esta situación, de que Sergio no podía ser candidato y venía un nuevo candidato a Gobernador, por supuesto que pusimos a disposición de él la renuncia". Y agregó: "agradezco mucho a Rubén que haya confiado como lo hizo en su momento Sergio para que lo acompañe en la fórmula".

"Se elige un modelo provincial y no nacional. Creo que los sanjuaninos tenemos la suficiente madurez para saber qué es lo que queremos para la provincia, y que no nos vengan a decir de Buenos Aires qué es lo que hay que hacer y menos cuando se da muchas veces, discursos enfrentados", explicó.

"A nosotros nos gusta el diálogo y el trato con el comerciante, con el productor vitivinícola, con el empresario minero, con el vecino de San Juan; más que con figura nacional", dijo el candidato.

En ese marco sostuvo que "no sé cómo será la estrategia de campaña, desde la otra agrupación de cara al 2 de julio, pero si vemos las fotos antes del 14 de mayo eran traer dirigentes nacionales. Nosotros más que sacarnos la foto con dirigentes nacionales preferimos la foto con el sanjuanino, en sus distintas actividades y desempeño".

Elecciones nacionales: "Soy candidato a Vicegobernador y a nada más, no especulo"

"Yo soy de las personas que cree y de los políticos que tenemos un enorme desafío, que quien tenemos y abrazamos esta actividad con muchas convicciones, hay que honrarlas y hay que respetarlas", sostuvo el intendente sanmartiniano.

"Si hoy estoy viniendo acá como candidato a Vicegobernador, hablando de qué voy a hacer desde la Cámara de Diputados para ayudarlo a Rubén como Gobernador, hablando de qué vamos a hacer por San Juan desde un lugar, no me parece bueno de que por las dudas que me vaya mal, me anoto por las dudas en una de esas, si me va mal juego para este lado, no me parece", expresó.

"Soy candidato a Vicegobernador, no voy a hacer candidato a nada mas en este tramo", afirmó Andino.



