Arancibia: "Nosotros vamos a acompañar a Bullrich y eso va a decir dónde está cada uno"

Este martes pasó por Banda Ancha Marcelo Arancibia, candidato a Gobernador por la Subagrupación "Juntos". Sostuvo que "nosotros vamos a acompañar a Bullrich y eso va a decir dónde está cada uno". Además dijo que "hay que avanzar en la reforma laboral e impositiva" y habló de las dobles candidaturas: "no lo veo mal".

"En el caso del sublema Juntos nosotros hemos expresado claramente nuestro apoyo a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, no sé si otro sublema lo haya expresado de esta manera", comenzó diciendo.

"Seguramente al 24 de junio cuando se presente la candidatura y quede claramente el alineamiento de unos con Rodríguez Larreta y otros con Patricia Bullrich, cuál es nuestro posicionamiento en las PASO nacionales que se van a dar el 13 de agosto y tal vez eso influya en la semana final de las elecciones en la provincia de San Juan porque la ciudadanía va a poder saber quién es quién en la provincia dentro del lema 'Unidos por San Juan', que es Juntos por el Cambio", agregó.

"Muchas de las cosas que hay que reformar y cambiar en la Nación pasan por leyes que el Senado, con la mayoría justicialista, hizo imposible. Reformas como tributarias, previsionales, laborales, que ellos impiden porque hay un histórico acuerdo, o es parte del justicialismo, los sindicatos que se niegan a hacer reformas, tanto en las leyes de asociaciones sindicales como las leyes laborales", dijo en otra parte de la entrevista.

En otra parte de la entrevista, Arancibia se refirió a las dobles candidaturas: "Hay que decir que no es ilegal, no era el caso del Gobernador que quería ir por un cuarto mandato consecutivo de fórmula y que la Corte declaró inconstitucional, por lo tanto no se puede equiparar las dos situaciones. Desde le oficialismo me da la sensación de que está intentando poner a todo en el mismo pie de igualdad".

Consultado sobre si no ve mal que, si fuera necesario, en términos pragmáticos, que uno de los candidatos a gobernador esté en la lista de senadores y diputados, dijo que "no lo veo mal, lo que veo es que en el gobierno provincial trasladan su interna a este escenario, el gran destinatario de ese mensaje negativo por parte del uñaquismo es el candidato a gobernador Gioja porque supongo de esta manera sutil querrán negarle una participación en su PASO"

Mirá la entrevista completa: