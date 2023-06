La Convención Radical pidió ampliar la conformación de Juntos por el Cambio y desafió a Bullrich

Luego de que se realizara la Convención Radical, el presidente de la UCR en San Juan, Eduardo Castro; mantuvo una entrevista telefónica en Banda Ancha. Allí manifestó que pidieron ampliar la conformación de Juntos por el Cambio, desafió a Patricia Bullrich; y además se refirió a las doble candidaturas: "No es bueno que juguemos a estas cosas desde la política", sostuvo.

"Creo que en realidad e lo que se trata, donde están las diferencias, de tiempo y oportunidad. La ampliación del a base de juntos por el Cambio viene dándose en forma continua y sostenida, si no no hubiésemos tenido Pichetto en el 2019, no solo fue una gestión política de la Unión Cívica Radical si no fue un gesto político porque cuando todos esperaban un vicepresidente de la Unión Cívica Radical, fue Pichetto. Pero fue Pichetto a partir de la gestión política de la UCR, pero eso se da a lo largo y ancho del país", dijo Castro. "De hecho los gobernadores de la Unión Cívica Radical lideran coaliciones de gobierno mucho más amplias de las que constituyen Juntos por el Cambio, por decirlo de alguna forma".

"De mismo modo, proyectando esto que se materializa en estos distritos, el radicalismo viene planteando la necesidad de ampliar; porque esto no solo tiene que ver con una cuestión electoral, si no fundamentalmente después con tener mayor base de representación social y tener más posibilidades de garantizar la gobernabilidad", manifestó Castro.

Luego, consultado de que si la UCR está más próxima a Rodríguez Larreta que a Patricia Bullrich, Castro expresó que "hay posiciones de miradas comunes y también creo que hay muchos sectores de la Unión Cívica Radical que tiene coincidencias también con patricia Bullirch. Es una cuestión de sentido oportunidad".

"Un enorme problema que han tenido todos los gobierno no justicialistas es que no han tenido mayoría en el Senado. Hoy día puede ser eso una cuestión que se supere y esto daría grandes probabilidades", dijo.

Dobles candidaturas

Sobre este punto, dijo que "yo hablo siempre desde la posición del partido y en lo que a mí me concierne; no es bueno en la situación política que se vive, no es bueno para la política, trasparencia, para la credibilidad en la política, que juguemos a estas cosas".

"Hay que ser trasparente y en ese sentido; desde lo personal por supuesto, no me parece bueno el tema de dobles candidaturas porque estaríamos demostrando que la lucha es por los cargos, que la lucha va más allá de las cuestiones programáticas", dijo.

