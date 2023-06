Cruzada Renovadora juega sola: "no estamos ideológicamente con Javier Milei"

En una entrevista telefónica brindada a Banda Ancha este jueves por la mañana, el presidente de la Cruzada Renovadora Alfredo Avelín Nollens dialogó luego de que se registraran alianzas para participar en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

En este marco, la Cruzada Renovadora juega sola y al respecto, le político dijo que "no estamos ideológicamente con Javier Milei". Además sostuvo que "no hubo un nuevo acercamiento a Juntos por el Cambio en San Juan, no hubo respeto ni generosidad".

"Nosotros vamos a inscribir la Cruzada Renovadora ahora en el Juzgado Federal como participante para las elecciones a presidente, a senadores, diputados, y parlamentarios del Mercosur", explicó.

"Nosotros hoy estamos solos, decidimos que como partido teníamos que continuar coherentes a nuestras ideas. Les deseamos la mejor de las suertes a nuestros amigos libertarios, a los sectores liberales que nos acompañaron en las elecciones provinciales que junto con ADN fuimos y nos presentamos en la elección provincial, pero ahora ya en la opción nacional en la cual los amigos iban a apoyar Javier Milei entendíamos que al no estar ideológicamente nosotros al lado de Javier le deseamos la mejor de las suertes, creemos que es un hombre votable y posible para el país, a lo que no está de acuerdo en otros pensamientos", dijo Avelín Nollens.

"Nosotros vamos solos y vamos a buscar quien va a ser que nos va a representar en el nacional como candidato a presidente y tenemos tiempo hasta el 24 de junio", sostuvo.

En otra parte de la entrevista dijo que "nosotros tenemos relación con mucha gente, con Patricia Bullrich, con Gerardo Morales, también con dr. Facundo Manes. Tenemos relaciones con varios amigos, pero una cosa es la relación y otra cosa es que nosotros vamos a tener que ver qué es lo que más le conviene al país y a nuestro partido. Y a su vez las condiciones que piden ellos en las cuáles crean y quieran que nosotros podamos ingresar".

"Cruzada Renovadora siempre lo que pide es respeto y generosidad, mientras que no haya eso lógicamente no vamos a estar. A partir de eso si tenemos que ir solos, iremos solos, si no llevaremos la mejor opción para nuestro pueblo como creamos conveniente"; explicó Avelín Nollens.

Mirá el video con la entrevista completa insertado al principio de la nota.