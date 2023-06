José Luis Gioja: "En principio no me gustan las dobles candidaturas"

En el marco de la entrevista que este viernes brindó en Banda Ancha José Luis Gioja, candidato a Gobernador por la subagrupación "San Juan Vuelve", se refirió a las dobles candidaturas y fue contundente: "en principio no me gustan", sostuvo.

"En principio no me gustan y me parece que la fecha se puso especialmente para eso, para que quienes sean candidatos a gobernador y vice, no puedan ser candidato a legislador", explicó Gioja. Y agregó: "el que pensó esto, creo que piensa eso. Yo creo que la prioridad es la provincia de San Juan".

"El resultado del 14 de mayo fue una cosa municipal, con otro tinte, lo vemos a diario, y lo vemos en la calle. Tiene otra lectura, nadie iba a echar el voto de Gioja o de Orrego o de Uñac ese día; si no iba a echar el voto de Baistrocchi en Capital, de Laciar en Capital", explicó el candidato.

