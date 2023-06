José Luis Gioja: "La elección del 14 de mayo se municipalizó"

Este viernes por la mañana mantuvo una extensa entrevista en Banda Ancha José Luis Gioja, candidato a Gobernador por la subagrupación "San Juan Vuelve". Uno de los puntos que analizó fue lo ocurrido en San Juan con las elecciones del 14 de mayo, y dijo que "se municipalizó".

"Creo que ha sido armado así porque al no tener posibilidad de participar en lo provincial, quien estuvo atrás de todo esto, ¿qué hizo?, los voy a tratar de embromar a todos los otros, y les voy a poner la fecha después de la definición nacional", explicó.

"Es una contradicción grande con el principio de hacer una elección provincial, que ese fue el justificativo para adelantar la elección. Porque si no la elección la hubiéramos hecho con las nacionales. Y sin embargo no fue así. Entonces me parece que no hay sentido común y hay mucho interés personal en todo este proceso, desde una Corte que está manchada por todos lados, que suspende dos elecciones en dos provincias, que no puede hacerlo, ¿por qué no saca la cuestión de fondo en el caso de San Juan y en el caso de Tucumán también?", analizó Gioja.

También el candidato a gobernar la provincia agregó que "hacen daño por eso digo que está medio armado. Se arma una elección municipal, se municipaliza la elección, que tendría que haber sido provincial. Nuestra agrupación tiene candidatos jóvenes, nuevos, mujeres, promoviendo como debe ser y obviamente los intendentes que son todos justicialistas, que los hemos votado incluso antes, nosotros, que han sido nuestros, salen a defender su posición porque muchos son reelectos y otros si no son reelectos van de diputados provinciales".

Mirá la entrevista insertada al principio de la nota.