La gestión actual de Baistrocchi se comprometió con Laciar a irse sin nombramientos en planta

En el marco de la entrevista que el intendente de la Capital Emilio Baistrocchi brindó en Banda Ancha este viernes, sostuvo que su gestión se comprometió con Susana Laciar, intendenta electa, a irse sin nombramientos en planta permanente. Pero además, tuvo un pase de factura para Lorenzo, Caselles y otros: "el aporte de los otros candidatos fue muy magro", manifestó.

"Ya se lo he transmitido. No tenemos mayores obras, proyectos o hechos que vayamos a generar de acá a diciembre, descartando por supuesto el tema de ingreso a planta permanente o todas esas cosas que se dan en los fines de gestión; le he dicho que se quede con la tranquilidad de que va a recibir un municipio ordenado", dijo.

"Por supuesto que no va a pasar, lo vine yo diciendo. Aparte lo sufrí yo cuando entré así que no voy a hacer que lo sufra el que viene", enfatizó el intendente. Y destacó que "además algo que pudimos hacer importante en estos 3 años y medio fue sacar el estatuto del empleado municipal, en donde se establecen los procedimientos de ingreso".

Factura para Lorenzo, Caselles y otros: "El aporte de los otros candidatos fue muy magro"

Ante la consulta del periodista Daniel Tejada de que si pudieron suavizar la interna en Capital, Baistrocchi dijo que "dicen que para que haya pelea se necesitan dos, de mi parte jamás hubo una disposición. Esto tiene más que ver con lo que uno es y cómo actúa que con la política. El tiempo va sanando esas cosas o va poniendo a cada uno en su lugar".

Luego hizo referencia al aporte de los otros candidatos en la misma subagrupación en el resultado de las elecciones del 14 de Mayo en Capital: "fue magro, evidentemente tampoco pudieron lograr comunicar una idea, propuesta, o algo, porque sacaron muy poquitos votos".