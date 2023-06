Cabello: "Rubén, mas allá que no salía, era el pensador de muchas cosas dentro de la gestión"

Este miércoles pasó por Banda Ancha el diputado provincial y líder de la CGT, Eduardo Cabello. El dirigente se refirió a la figura de Rubén Uñac, actual candidato a Gobernador por la subagrupación "Vamos San Juan" y sostuvo que "Rubén, mas allá que no salía, era el pensador de muchas cosas dentro de la gestión".

También en otro fragmento de la entrevista manifestó que "el movimiento obrero pide PASO y está más cerca de Scioli y de Massa". Además, partidas para la obra pública: "A Uñac le pisaron la manguera".

Primero se refirió a la reunión que tuvieron este martes con el Gobernador. "Conversamos un poco de todo, de cara a lo que viene, a lo que va a suceder, queremos que le proyecto siga creciendo en San Juan", dijo.

"El diagnóstico es delicado teniendo en cuenta cómo se está dando la nacional pero contentos y muy entusiasmados con lo que estamos pasando acá. Vamos a ganar y vamos a ganar bien", manifestó.

"Después hicimos análisis respecto al futuro con el proyecto y teniendo en cuenta que Rubén, mas allá que no salía, era el pensador de muchas cosas dentro de la cuestión. No es fácil conversar con él, con él tengo muy buena amistad también, el que se viene incorporando ahora es Andino, con todas las fuerzas, las ganas", dijo.



"De parte del movimiento obrero se piden PASO porque la lista de unidad es el dedo, ¿y la unidad de quien va a ser?, es decir, 'si no va este', 'no va él' y si no yo hago lío allá, no hay unidad que podamos decir cerró porque queríamos, si no de prepo, el dedo ya no se quiere a nivel nacional", explicó.

"Yo no tengo ningún problema con nadie como piense, pero yo no voy a seguir fogoneando la calle. Tenemos que seguir fogoneando el trabajo, la industria, el desarrollo y eso es lo que necesitamos, pero necesitamos que sea garantizado en una fórmula que llegue", explicó. "En esas PASO estamos más cerca de Scioli y de Massa. Están opuestos hasta ahora, tienen que jugar con dos figuras obligados porque si no se desgasta mucho la situación", dijo Cabello.

"La construcción ha sido una de las industrias que mas creció. Hay provincias en las que creció un poco más, nosotros hemos bajado. Lo que ha pasado es que todo lo nacional ha tenido una demora bastante considerable y yo no puedo dejar de no decir que ha sido una política equivocada, muy equivocada. Porque si estoy pensando en que quiero ser presidente y voy a empezar a cortar ingresos para que no crezcan las provincias, hola te van a votar en el país, no en el lugar donde vos vivís solamente. Entonces si es un apriete, una pisada de manguera, pará. No pensés solamente en lo tuyo, te va a votar la Argentina para ser presidente", manifestó el diputado provincial.

Mirá la entrevista completa insertada al principio de la nota.