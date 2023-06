Vallejos: "La gente hoy no está pensando en la política, está mirando la heladera"

Este viernes mantuvo una entrevista en Banda Ancha Sergio Vallejos, el empresario sanjuanino candidato a Gobernador por la subagrupación Evolución Liberal. Sostuvo que "la gente hoy no está pensando en la política, está mirando la heladera" y además, en el marco de la política nacional, sostuvo que "Patricia no quiere compartir listas con Horacio" (por Bullrich y Rodríguez Larreta); y que "Milei fue una gran decepción para mí".

"La gente está cansada, no quiere hablar de política. Esa pasión que había antes en la calle, cuando te hablabas con alguien. Las personas están mirando la heladera, que no pueden comprar zapatillas, que le suben la prepaga, que el sistema de salud público está colapsado", dijo Vallejos. "Que hay una acción social del gobierno de San Juan destinado a fines políticos y no de cumplir su función de acción social hacia los que más lo necesitan", agregó.

"Es un gobierno que ha perdido el tino de lo social. El gobierno no está para entregar casas y hacer estadios, un gobierno está para hacer mucho más que eso; un gobierno está para direccionar la política que le va a hacer bien a los sanjuaninos", manifestó también.

Acerca de Horacio Rodríguez Larreta, Vallejos manifestó que "nosotros no lo seguimos a Horacio, ellos son social demócrata, nosotros somos liberales. Si bien el objetivo es el mismo, la manera de ejecutar es distinta. Entonces es muy difícil que Patricia acepte, no sé si a último momento lo aceptará. Hasta anoche era una lista de Patricia (Bullrich) y una lista de Larreta en San Juan", dijo.

"En nuestro frente cada uno hizo campaña por su lado, no hubo campaña en conjunto. (A Marcelo Orrego) lo veo bien, creo que va a dar una muy buena elección nuestro frente. Y que de nuestro frente va a salir el gobernador, no me cabe la menor duda. Hay que ajustar temas políticos. Pero veo a Orrego muy sólido, firme, y tiene muchas chances de ser el gobernador", agregó el candidato.

"Milei fue una gran decepción para mí"

"Milei fue una gran decepción para nosotros. Y mirá que a nosotros se nos criticó mucho al principio, pagamos un costo altísimo en las elecciones", dijo Vallejos. También habló de la "incapacidad que tiene Milei y él es una figura fuertísima pero solita, no tiene la capacidad de relacionarse con las personas".

"Empecé a ver cosas en lo personal de él muy raro, en lo personal no coincidía. Yo tengo 6 hijos y él odia a la familia; dijo 'la educación tiene que ser paga', y yo dije 'la educación tiene que ser pública'", explicó también el candidato.

