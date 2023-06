Este lunes mantuvo una entrevista en Banda Ancha, a días de las próximas elecciones en San Juan; Marcelo Orrego, candidato a Gobernador por la subagrupación "Cambia San Juan".

A lo largo de la charla, sostuvo que "de JxC va a salir el presidente de los argentinos y San Juan debe estar en esa línea". Además se refirió al reciente confirmado Sergio Massa como precandidato presidencial del Frente Unión por la Patria: "Yo conocí al Massa que decía que iba a barrer con los ñoquis de La Cámpora". También expresó que: "hoy en San Juan se vota a gobernador y hay dos fuerzas que tienen posibilidad de ganar, las otras no".

"Es una situación extraordinaria la que vivimos los sanjuaninos porque por primera vez en 40 años de democracia vamos a ir a votar solo la candidatura de Gobernador y Vice; habría que bucear pero es casi un caso inédito en la Argentina", dijo Orrego.

"Es el alargue de una carrera que empezó mucho tiempo. La gente ya necesita una cuestión de certeza, que se resuelva el tema, que se pueda definir quién es el gobernador de San Juan", manifestó.

También Orrego agregó que "el modelo que habla este gobierno es un modelo inocuo porque faltan tres áreas muy sensible: la salud, las seguridad y la educación".

"Yo estoy convencido que desde Juntos por el Cambio, desde ahí va a salir el presidente de los argentinos y San Juan tiene que estar en esa línea. Yo entiendo que los sanjuaninos tienen muy claro eso", dijo además. "Yo estoy convencido que va a ser una puja fuerte de poder, después del 2 de julio evidentemente se va a abrir todo ese escenario más de lo que significa", manifestó.

"Hay una disputa interna y esto está claro. Yo estoy agradecido tanto de Horacio, como Patricia, como Pichetto, como López Murphy, como hoy que viene Claudio Poggi, gobernador de San Luis, un amigo que viene a apoyarme. Se dio en San Luis, en Mendoza y se tiene que dar en San Juan", dijo.



Acerca del ministro de Economía y reciente candidato confirmado a presidente por Unión por la Patria, Orrego expresó que "yo tengo la suerte de conocerlo, pero cambió mucho el Massa que conocí yo al Massa que es ahora. Él decía que iba a barrer con los ñoquis de la Cámpora, que no volvía jamás al kirchnerismo. Después fluctuó hacia lo que había dicho, nada que ver, y ese es el Massa que dejé de reconocer lo que hacía"

"Ahora como persona, tuve una buena relación y de respeto, pero no puedo dejar de desconocer el Massa que yo conocía a lo que es ahora; era todo lo contrario al Kirchnerismo", agregó.

"Yo quiero ser gobernador de San Juan, me motiva ser gobernador de San Juan. Esa es mi mirada y voy a estar ahí; después hay muchos hombres y mujeres que pueden representarnos, y así va a ser, llevamos unos candidatos extraordinarios", dijo.

En cuánto al escenario electoral del domingo, Orrego sostuvo que "esto es como una moneda en el aire pero que todavía no cayó. Las encuestas siempre son importante mirarlas, son datos empíricos; pero a mi me da la sensación que hay encuestas que son pagas y otras que son verdaderas. Las verdaderas generalmente no se publican. Estoy convencido que el 2 de julio va a ser la verdadera encuesta y se va a definir todo".

Luego habló de la campaña sucia "que no le sirve a la gente" y "además le juega en contra; es un boomerang, la gente lo toma al revés".

"Acá hay dos fuerzas que tienen posibilidad de ganar, las demás no tienen posibilidades. Entonces termina siendo un voto que no es útil al final del camino", dijo.

Mirá el video insertado al principio de la nota con la entrevista completa que brindó en Banda Ancha.