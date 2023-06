Este lunes llevó adelante su nueva columna semanal, el reconocido politólogo y docente investigador de la UNSJ, Sergio Guzmán. En la ocasión, analizó lo ocurrido en Rusia el fin de semana: las razones del Grupo Wagner, la "empresa de mercenarios" que amagó con tomar Moscú. En la misma línea expresó que "la de Ucrania es una guerra que Rusia no puede perder y EE.UU. no puede ganar".

"Este grupo del cual hemos ya detalladamente referido, que son empresas; dicho esto entre muchísimos paréntesis, comillas y corchetes; que obran al margen de la ley", comenzó explicando sobre el grupo.

"Son grupos de mercenarios, asesinos, profesionales, cuasiprofesionales militarmente, con una instrucción militar en muchos casos cuestionables. Y a los cuales el Estado ruso ha echado manos para llevar adelante la guerra en Ucrania", dijo.

"El más grande tratado de ciencia política de la historia se publicó en 1513; se llama 'El Príncipe'. Y entre las muchas premisas y ejes que allí nos brinda nos habla concretamente de la importancia de que los estados modernos cuenten con Ejércitos propios profesionales y abandonen las prácticas de los mercenarios. Estoy hablando del año 1513, algunos siglos han pasado ya de esto. Sin embargo los estados modernos apelan por economía, por una cuestión de no llevar al frente sus propios ejércitos a estas pseudoempresas profesionales", explicó Guzmán.



"¿Qué sucedió?, intempestiva y sorpresivamente, el dueño de esta empresa de asesinos privada, Yevgeny Prigozhin; ha vuelto inmediatamente las tropas que están a su cargo y ha ingresado en territorio ruso. Esto ocurrió el sábado y ha ingresado en una ciudad que es Rostov del Don", dijo. Y en esa línea, el politólogo manifestó que "¿a qué se debe que haya ingresado al territorio ruso y traicionado a u contratista?, se debe al hecho de que Prigozhin lo que quiere es él administrar y gestionar la guerra, que quiere estar a cargo de todo el operativo".

"Rusia todavía no ha actuado como la potencia que se exhibe y que es, no ha actuado ni con su ejército. No es una guerra ni marítima, ni una batalla aérea. Es una guerra terrestre, de avance, de desgaste terrestre y en el cual hay un actor que ha utilizado una fuerza extra estatal, fuera del Estado, para llevar adelante semejante carnicería", sostuvo el politólogo.

Yevgeny Prigozhin.

"La de Ucrania es una guerra que Rusia no puede perder y Estados Unidos no puede ganar. Esta situación que es contradictoria y que nos coloca en una tensión socia, política, y desafío reflexivo para analizar esto", explicó.

