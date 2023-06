Miers: "¿De qué oposición hablan?, en San Juan no hay oposición, son lo mismo"

Paola Miers, candidata a Gobernador por la subagrupación "el Rugido de la Libertad", mantuvo una entrevista este lunes en Banda Ancha. Entre sus declaraciones dijo que "¿de qué oposición hablan?, en San Juan no hay oposición, son lo mismo". Además habló de los libertarios en segmentos de bajos recursos: "Son los jóvenes los que eligen a Milei".

"Ayer estuvimos en un locro en La Bebida, juntamos 5 comedores, de todo Rivadavia, Marquesado. Me decían que ahora la gente no tiene ni siquiera para la sube para ir a buscar un plato de comida. Realmente, ¿qué estamos haciendo?, la crisis es peor que en el 2000", dijo Miers.

En el marco de la recta final de la campaña, la candidata expresó que la oposición "quiere instalar una cuestión que no es así, que realmente se juntaron todos por un cargo y no les salió bien, no llegan, vienen por nuestros votos. De hecho nos han contactado a todos y cada uno de nosotros, no es la forma".

"Que no se le mienta a la ciudadanía, de hecho creo que Marcelo Orrego va a ir pegado con Larreta, no creo que le vaya muy bien porque no es muy querido en San Juan Horacio Larreta. Es una persona nefasta, que atenta contra la vida de los niños", manifestó.

"Yo le voy a decir al votante sanjuanino qué adónde existe la oposición, jamás tuvimos oposición en San Juan. Se visten igual, hablan igual, tienen los mismos proyectos, y de hecho deberían caminar juntos. Sería lo correcto, para que el ciudadano no se equivoque. Acá está la verdadera oposición", expresó Miers.

En desarrollo.-

Mirá la entrevista completa insertada al principio de la nota.