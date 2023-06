Reacciones a la candidatura de Massa: Gioja contento, Uñac sin diálogo con Aranda todavía

Luego de que el viernes pasado se anunció la candidatura de Sergio Massa a Presidente de la Nación por el frente Unidos por la Patria acompañado de Agustín Rossi para Vice Presidente, el referente local del Frente Renovador Franco Aranda contó en el programa Banda Ancha que Gioja está contento, mientras que con Sergio Uñac todavía no tiene contacto después del anuncio.

Aranda expresó: "con Gioja tengo contacto permanente porque lo sigo en la campaña provincial todos los días. Él está muy contento con la fórmula. Con Sergio Uñac todavía no he tenido ningún contacto. Supongo que si voy a tener algún contacto yo desde el frente soy un impulsor del diálogo dentro del espacio Unión por la Patria, pero también con la oposición, no hay que tener miedo de hablar", cerró.

El electo Diputado Provincial por la subagrupación San Juan Vuelve dijo a Canal 13 que esperaba que en la provincia también hubiera unidad para las elecciones a nivel nacional pero esto no ocurrió y Uñac y Gioja presentarán sus listas a Senadores y Diputados Nacionales para competir en PASO.

"Uñac claramente es candidato y todos tiramos para el mismo lado. Las diferencias son válidas y hubieran quedado zanjadas de cara a lo nacional, pero eso no pasó y las diferencias parece que van a seguir existiendo", dijo Aranda.