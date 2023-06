Candidato a Vice Marconi : "Si el médico no cobra plus, cierra el consultorio"

Oscar Marconi, candidato a Vicegobernador integrando la fórmula con Marcelo Arancibia en la Subagrupación Juntos para las elecciones del próximo 2 de julio, estuvo en el programa Banda Ancha y contó el trabajo en el último tramo de la campaña para las elecciones a Gobernador del próximo 2 de julio en San Juan.

“La gente tiene desazón, desesperanza fastidio y está indignada porque ve que no hay justicia, hay pobreza y desatención en los rubros que uno toque”, dijo.

“Hay problemas crónicos: por ejemplo, en el ámbito de la salud, hay una demanda contenida. Hay mucha gente que dejó de hacerse estudios por las patologías crónicas y hay estrés de los equipos de salud. Muchos profesionales no pueden tomarse las vacaciones que tienen pendientes".

Faltan médicos porque no hay alicientes, los sueldos durante las residencias médicas son muy bajos y cuando uno termina los posgrados siguen siendo iguales, contó según su experiencia recogida cuando fue jefe de servicio en el Hospital Rawson.

En cuanto a las posibles soluciones destacó que: “Hay una grieta moral que no permite un acuerdo político para poder atacar problemáticas que desde siempre han perjudicado al sistema de salud en este caso”. “La política es el único instrumento que nos puede llevar a solucionar los diagnósticos y las situaciones que se dan en el país”. “Hay que armar equipos y dejarse de joder, la gente no da más”

Los médicos en especialidades como la clínica médica y pediatría el médico no cobran un plus tiene que cerrar el consultorio porque cuando cobra una prestación de la obra social a 120 días no les cubre para pagar sus obligaciones.

En cuanto a la identificación con candidatos a nivel nacional el médico dijo que: "Me gusta Patricia Bullrich, tiene la fuerza de no disimular ciertas cosas". No soy proclive a un choque, pero sí a sentarse y buscar soluciones a las problemáticas sin disimularlas.