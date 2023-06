Gramajo: "Acá se necesita de todos los sectores para gobernar, hay que escuchar mucho"

En la recta final de la campaña de cara a las elecciones del próximo domingo 2 de julio, este jueves mantuvo una entrevista en Banda Ancha Fabián Gramajo, candidato a Vicegobernador por la subagrupación "San Juan Vuelve".

A lo largo de la entrevista, Gramajo dijo que "acá se necesita de todos los sectores para gobernar, hay que escuchar mucho". Además hizo una crítica a la oposición: "muchos cambios son marcha atrás". También expresó que "he trabajado hasta último momento por la unidad en el proceso electoral que viene".

Gramajo hizo un balance de la campaña y dijo que es "bastante positivo, obviamente que falta el resultado del día domingo, pero tampoco solo nadie llega a ningún lado. Acá se necesita de todos los sectores para poder gobernar, para poder trabajar, hay que dialogar mucho, hay que escuchar mucho y sobre todo hay que buscar miradas para poder resolver los grandes problemas que tiene San Juan que los viene arrastrando y los que va a tener en el futuro y que tiene que ver con la economía y que no es poca cosa".

"Hay que construir una gran mesa de diálogo, con todos los partidos políticos, sentarse con todas las instituciones representativas de la provincia y hay que tener una mirada muy clara con el sector privado, con los industriales, comerciantes, cámaras, federaciones que los nuclean, porque para nosotros van a ser un eje fundamental en la generación de trabajo en la provincia", manifestó.

"Muchos cambios son marcha atrás", dijo. "Hablo de los cambios en general, en vez de cambiar hay que mirar el parabrisas grande de ese gran vehículo que hay que conducir, podemos mirar por el retrovisor todo lo que pasó, podemos mirar todo lo que hicimos bien, lo que hay que mejorar, pero hay que mirar al futuro para hacer las cosas muchísimo mejor. Por ahí los cambios tienen que ver con la reversa también", expresó.

Acerca de qué opinión tiene sobre la propuesta de Juntos por el Cambio en San Juan, el candidato manifestó que "yo te puedo hablar puntualmente de Mauricio Macri, que nos tocó gobernar en el 2015 al 2019 donde prometió pobreza cero, y se terminó yendo con una ley de emergencia alimentaria. Lo que más crecieron fueron los comedores infantiles, se perdió el trabajo", detalló.



(DT) - El Frente Unión por la Patria, que ustedes también integran, ha presentado dos fórmulas, acá se habla de una lista de unidad pero la verdad es que hay dos listas, más allá de que el peronismo en San Juan ha confluido en una sola que es la de Massa- Rossi. ¿Cómo te impactó esa noticia el viernes?.

(FB)- "Yo he trabajado hasta el último momento por la unidad en el proceso electoral que viene, de ambos sectores; Vamos San Juan, San Juan Vuelve. Hice todo lo que tenía que hacer para trabajar por el marco de unidad hasta el último momento. A mí me hubiese encantado que se hubiese dado ese marco de unidad, pero bueno, si no está la unidad, bienvenida las PASO".

Mirá la entrevista completa insertada al principio de la nota.