Este viernes mantuvo una entrevista en Banda Ancha Eduardo Camus, del Frente Patria Grande. Los militantes de Grabois salen a rivalizar con Massa en San Juan. Pero además, los seguidores de Grabois piden que el uñaquismo y el giojismo lleven a ambas fórmulas presidenciales.

"La verdad es que en todo este proceso yo tuve la suerte de ser uno de los dirigentes a nivel nacional que fuimos y firmamos un acuerdo con Wado, porque representa lo que nosotros necesitábamos, que haya un candidato a presidente o presidenta que sea parte de una generación diezmada, que haya enfrentado a responsables del 2001 y los responsables son muy claros, son los mismos que hoy lleva la boleta de juntos por el Cambio en su boleta presidenciable", dijo.

"Nosotros necesitamos un candidato como Wado, como Juan, como Paula. Lo de Wado entendíamos que ya era un hecho, una realidad. Fuimos una de las primeras fuerzas que hace más de un año salió a construir un plan estratégico a lo largo y ancho del país con la asamblea de más de 300 personas por cada una de las provincias", explicó. "Al no ir Wado, que la decisión política sea que el candidato sea Massa, Juan y todos los que conformamos el Frente Patria Grande somos personas de convicciones y de palabra".

Ante la consulta de si Massa no los representa, Camus manifestó que "Massa representa otra parte de la unidad, de la coalición que hoy es coalición de Gobierno y que también vamos a hacer coalición electoral y que dentro de esa unidad sin lugar a dudas hay distintas miradas y sobre todo, prioridades".

Seguidores de Grabois piden que el uñaquismo y el giojismo lleven a ambas fórmulas presidenciales

Camus sostuvo que "sin hacer ninguna comparación pero a veces la política da sorpresa. Hay lugares para los que no somos indisciplinados, que tenemos muchas cosas para decir; y para lo que construimos mirándonos y escuchando porque hay mucho que aprender con nuestro pueblo".

"Entiendo que las listas van a ir pegadas con ambos candidatos, esto hay que definirlo. Seguramente van a tener conversaciones. Me parece que además no hay mucho margen para que haya votos que no voten a los candidatos a legisladores nacionales. Como estamos viendo en todo el país, las elecciones están absolutamente polarizadas. No creo mucho en la teoría de los tres tercios, me parece que es un invento periodístico ", explicó el militante.

