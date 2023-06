Horacio Quiroga: "¿Por qué no pensar que Uñac integre una fórmula presidencial?"

Este martes, el reelecto diputado provincial Horacio Quiroga, participó en una entrevista en el programa Banda Ancha. Durante la extensa conversación, compartió su opinión sobre las candidaturas nacionales del Frente de Todos y expresó su visión sobre el dictamen judicial en el caso conocido como "la ruta del dinero K", en el cual Cristina Fernández de Kirchner fue señalada como la principal acusada.

En este sentido, Horacio Quiroga, señaló que la causa denominada periodísticamente como "La ruta del dinero K", tuvo una buena resolución, debido a que para el no habían pruebas suficientes para condenar a Cristina Kirchner como socia o cómplice. Sin embargo, a pesar del dictamen del Juez Federan Sebastián Casanello, Quiroga considera que ella no será candidata. "Todos los que reconocemos su liderazgo, su capacidad, hemos dicho con mucha claridad que es nuestro anhelo, que fuera candidata", aludió.

En contexto con que CFK no sea la candidata del Frente de Todos, no descartó que Sergio Uñac sea un potencial compañero de fórmula en con Wado de Pedro o Daniel Scioli. De este modo, Quiroga detalló que Uñac juega "en el espacio nacional y popular, de eso no hay ninguna duda. Y Sergio Uñac, hace rato tiene un lugar ganado, en mérito a lo que él ha sabido construir y hemos podido observar". A ello sumó que el gobernador sanjuanino, en la Liga de los gobernadores: "él ha sido la voz cantante de las preocupaciones federales de los gobernadores ante el Gobierno Nacional".

Por esto no dejo dudas, de que para él y su partido, Uñac es considerado como un potencial candidato nacional. A lo que agregó "Sergio esta más que capacitado, y sería maravilloso para los sanjuaninos, que otro sanjuanino pueda tener el honor de representar a la provincia dirigiendo los destinos del país en una fórmula presidencial".

En este marco, no dejo de lado que quien le gustaría que encabece lista presidencial sea Wado de Pedro. "Él está lanzado, él le ha puesto el nombre. Cristina todavía no. Falta ese toque, ya está implícito que es Wado. Y digo porque el Frente Grande, que es una de las patas más fuertes del kirchnerismo y del Frente de Todos, ya lo acogió Wado de Pedro como el candidato a presidencia", especificó Quiroga durante la entrevista.

El diputado provincial mencionó que entienden que Wado de Pedro "a nuestro juicio es el candidato de Cristina, es un compañero que tiene una vasta experiencia de articulación de los aspectos del gobierno nacional con las economías y las solidaridades provinciales, que tiene un serio trabajo de articulación hecho con todos los gobernadores y que además nos expresa la orientación de la política".

Sobre Sergio Massa explicó que si bien hace un enorme aporte a la gobernabilidad, "no da para distraer en una cuestión de candidatura, por lo menos no de la envergadura de una candidatura presidencial" señaló Quiroga. "Yo creo que seguramente Massa va a tener que ver con la ingeniería electoral de Provincia de Buenos Aires" agregó.