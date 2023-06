Uñac, el árbitro de los codazos

A 8 días de la presentación de alianzas para las elecciones del segundo semestre resuenan los codazos por los lugares en las listas a senadores y diputados nacionales. Son sitios escasos. Muy poquitos de ellos, expectantes. Aún así, entrar mínimamente en una posición suplente les permitirá a los aspirantes mantenerse sobre la línea de flotación. Tener micrófonos abiertos para un dirigente es tanto como seguir existiendo en el concierto de la polifonía política.

Luego del lanzamiento de Rubén Uñac como candidato a gobernador, Sergio quedó un paso más cerca de confirmar el otro anuncio cantado: será el candidato a senador que encabece la fórmula en las primarias del 13 de agosto. Sin embargo, para llegar a esa instancia primero tendrá que compatibilizar intereses este 14 de junio.

Ese día habrá que inscribir frentes electorales. En ese punto tendrá que acordar con los integrantes del espacio la cuota de representación que podría tocarle a cada uno de ellos. Nuevamente vale destacar que son pocos los casilleros y muchos los pretendientes. El primer foco estará puesto en el acuerdo o el desacuerdo con José Luis Gioja.



El diputado nacional finalizará su mandato el próximo 10 de diciembre. ¿Le dará Uñac la posibilidad de que repita por otros cuatro años o lo dejará librado a su suerte y Gioja tendrá que disputar por sí mismo la primaria, a todo o nada? Una decisión de esta naturaleza tendrá impacto directo en la cuestión provincial que todavía no se liquida.

Apenas 8 días después de cerrar las listas nacionales para senadores y diputados habrá que votar por gobernador y vice. Uñac y Gioja seguirán atados gracias a la Ley de Lemas. La sumatoria nunca será despreciable mientras en frente Marcelo Orrego se fortalece con los vientos nacionales.

Si bien es cierto que Juntos por el Cambio pasa por un momento muy delicado, con una durísima confrontación interna ahora por la incorporación o no de Juan Schiaretti, el voto opositor puede engordar a medida que se aproximen las urnas de la Casa Rosada.

Orrego tendrá que definir su futuro, su ubicación al lado de Horacio o al lado de Patricia, como se analizó este lunes en esta misma columna Jaque Mate.

Dentro del Frente de Todos -si es que conservara esa denominación- Uñac tendrá que escuchar una letanía. Serán dos lugares titulares y dos suplentes para el Senado más tres lugares titulares y tres suplentes para Diputados de la Nación: 10 lugares en total. Expectantes, apenas los primeros. El resto, de relleno.

Sin embargo esos segundos planos permitirán a los dirigentes señalados poder permanecer en la consideración pública al menos hasta octubre, cuando se terminará de resolver la conformación del próximo Congreso. Hay aspirantes desde diversos sectores.

El presidente del Bloquismo, Luis Rueda, ratificó este lunes en Banda Ancha el interés de seguir integrando el frente oficialista. Rueda cuenta con un cheque en blanco que le dio la Convención para firmar en nombre de su partido la continuidad en la alianza. Su relación con Uñac sigue siendo la mejor carta para garantizar un lugar bloquista en la lista de elegidos.

Tendrá también un peso importantísimo la decisión que tome Uñac acerca del candidato presidencial que acompañará cuando tenga que inscribir las listas el 24 de junio. ¿Será Wado De Pedro tal vez? En tal caso tendrá que atar delicadamente los consensos con el kirchnerismo con el que ha tenido buena relación sin sentirse nunca parte del mismo espacio. Se han entendido, pero nunca se han confundido unos con otros.

Uñac ha tenido gestos y buenos modales con el kirchnerismo en cada elección de mitad de mandato. Nunca entregó los primeros lugares de las listas, pero siempre resguardó sitios menores con el beneplácito del Instituto Patria. El kirchnerismo sanjuanino buscará un lugar en esta oportunidad también.

Intentará escalar hasta ese reservorio de suplentes el ex candidato a intendente de Rawson Eduardo Camus, con el auspicio político del Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois. Ideológicamente Uñac está bastante alejado del ahora precandidato presidencial. Sin embargo, en la campaña estrechó lazos con Camus. ¿Será suficiente para que siquiera lo considere?

Entrará en competencia con los egresados de la Juventud Peronista que siempre tuvieron un lugar garantizado en la conformación de estas listas. Desde Rawson puede emerger, sin ir más lejos, el presidente de la Junta Departamental, Marcos Andino. También se puede esperar la aparición de algún referente del sindicalismo. Uñac acostumbra reservar una candidatura para la CGT o las 62 Organizaciones.

En esta línea de conjeturas entran también los nombres de los no ganadores del 14 de mayo que igualmente demostraron tener un caudal interesante en sus distritos. Con unos 11.000 votos, Emilio Baistrocchi no pudo renovar mandato en Capital. Sin embargo, en lo individual fue el dirigente departamental que más sufragios sumó a la subagrupación Vamos San Juan el 14 de mayo. El 10 de diciembre se despedirá de la gestión. ¿Volverá al llano? Parece una decisión drástica tratándose de un dirigente sub 50.

Rubén Uñac finalizó su primer discurso como candidato a gobernador con un fuerte llamado a la unidad. Uno de sus atributos, tal vez el menos conocido por la opinión pública, es su habilidad para abrir canales de diálogo. Con seguridad será un actor influyente en el reparto de candidaturas. Pero Sergio tendrá la palabra final. Será el árbitro de los codazos.



JAQUE MATE