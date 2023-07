En su nueva columna semanal por Banda Ancha, vía zoom, el reconocido politólogo Sergio Guzmán analizó una situación a nivel mundial que despertó polémica: EE.UU. le manda "bombas racimo" a Ucrania a pesar de estar prohibidas por la ONU. Además, en esa misma línea, Biden le puso condiciones a Zelensky para arrojarlas.

"En el mundo existen oficialmente 193 países reconocidos por las Naciones Unidas; 123 países se reunieron en el año 2008 para tratar la cuestión de los armamentos. Y entre los armamentos, este tipo de bombas, que es una bomba que contiene más misiles", dijo Guzmán.

"En el año 2008 firmaron un acuerdo, pacto, tratado, mediante el cual lo suscribieron 123 países para la no utilización de este tipo de armamentos", explicó el politólogo. "El Alto Comisionado de Naciones Unidas, que lo preside justamente la ex presidenta Michelle Bachelet, ha concluido que la utilización de este tipo de armas hoy constituye un crimen de guerra", dijo.

"Se usaron por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, se han tirado cientos de toneladas de bombas en Vietnam", dijo.

Guzmán detalló que "hay varios países que no han firmado aquel protocolo de procedimiento, aquel tratado internacional, prohibiendo este tipo de bombas. Entre los que no firmaron está Ucrania, la supuesta vendida como victima en este papel y rol occidental; Rusia, Estados Unidos".

Los países de color azul son los videos que sí firmaron el tratado; y los de color gris, no

Biden le puso condiciones a Zelensky para arrojar las "bombas de racimo"

Sobre este punto, el politólogo manifestó que "el presidente Biden le va a proporcionar el armamento con la siguiente promesa por parte de Zelensky, que no sean arrojadas en suelo que contenga un complejo de viviendas, en territorio civil, si no directamente dirigidas a objetivos militares; un convoy movilizado, un campamento, una base, etc; y no sobre población civil".

Mirá la columna completa insertada al principio de la nota.