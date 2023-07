El candidato es Orrego, para bien y para mal

A 33 días de la primaria nacional todavía no hay clima de campaña, pero el gobernador electo Marcelo Orrego asoma por encima de la interna feroz entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Es y será el candidato para captar votos el 13 de agosto, desde el mismo momento en que su foto quedó impresa en una de las dos boletas de Juntos por el Cambio, bajo protesta de la otra.

El 51 por ciento obtenido por Orrego el domingo 2 de julio todavía está fresco y, faltando cinco meses para la asunción, no tiene desgaste posible. Las encuestas nacionales más favorables para el espacio amarillo auguran un 30 por ciento para la sumatoria entre Horacio y Patricia, con final abierto entre ambos. Hay unos 20 puntos como remanente, entre esta proyección y el caudal demostrado por Marcelo hace apenas dos domingos.

¿Qué pasará con esos dos dígitos sobrantes? ¿Se los repartirán de manera equitativa entre Larreta y Bullrich? ¿Será desequilibrante la foto de Orrego para torcer la interna a favor del Jefe de Gobierno Porteño? ¿Acaso sería posible que el gobernador electo perdiera la interna de su propio espacio en manos de los halcones?

Esta última pregunta es la más incómoda de todas. Orrego no se ha enfrentado con Patricia ni sus seguidores. Ha mantenido un vínculo tan cordial como ha sido posible, siempre dejando abierta la puerta a que sea ella quien gane la primaria. Incluso se atrevió a mandarle un saludo a la distancia durante los festejos el 2 de julio, teniendo a su lado a Horacio con perfecta cara de póker.

Pero más allá de la estrategia de Marcelo para no sufrir las consecuencias de la interna feroz entre halcones y palomas, jugará dentro del cuarto oscuro. Su rostro estará impreso en la boleta de Larreta, porque ahí estarán sus candidatos: Emilio Achem para el Senado y Nancy Picón para Diputados. El 13 de agosto podrían ganar la primaria y eliminar a la dupla bullrichista de Juan Domingo Bravo y Eugenia Raverta. O podrían perder.

Si les tocara quedar fuera de juego, Marcelo intentará desdramatizar. Desde ya lo está trabajando. Dijo reiteradamente que Juan Domingo y Eugenia también integran el espacio. Ellos le han correspondido. Pero, siempre hay un pero. Mientras Achem y Picón integran el equipo de Orrego y fueron elegidos por él para integrar la lista, Bravo y Raverta no necesitaron su visto bueno. Fueron señalados desde Buenos Aires por la misma Patricia.

Entonces hay una pulseada de otro tipo. Oculta, subterránea, maquillada y civilizada. Pero interna al fin. Marcelo no tiene problema alguno con los halcones, pero sus precandidatos son Achem y Picón. Por lo tanto, el 13 de agosto el gobernador electo no será neutral. Mucho menos durante los días previos. La campaña comenzó oficialmente el 9 de julio, de acuerdo al cronograma oficial, aunque poco se ha visto todavía en San Juan. Posiblemente la pausa esté justificada en lo reciente de la elección provincial. Parece buena idea darle un respiro a la gente antes de arremeter otra vez con la cartelería.

La semana pasada en Banda Ancha, Achem se presentó como el candidato de Orrego. Este lunes hizo lo propio Picón. El mensaje es inequívoco: forman parte del equipo del gobernador y en caso de llegar al Congreso, estarán al servicio de este esquema provincial. Esa dimensión les da un matiz diferenciador de sus rivales internos. Los halcones exhiben su fervor por Patricia, que puede ser compatible perfectamente con Marcelo, pero jamás lo será con Horacio.

Este lunes Picón esquivó la confrontación. En vivo en Banda Ancha dijo que la disputa entre los presidenciables del PRO radica en el 'cómo' y no en el 'qué'. Es decir, es una cuestión de formas, no de fondo. Aún así no resulta despreciable la diferencia. No cuando Larreta volvió a cargar contra Bullrich al decir que 'los cambios no son a las trompadas'.

Como Orrego y como Achem, Picón dijo que el 14 de agosto, gane quien gane la PASO presidencial, todos estarán encolumnados detrás del candidato elegido para ganar la general del 22 de octubre.

Dentro del cuarto oscuro, no obstante, Orrego, Achem y Picón estarán adheridos a la opción de Larreta. La sociedad puede resultar exitosa en términos relativos. Pueden ganar la primaria en San Juan quedándose con las candidaturas para el Congreso Nacional. Pero a nivel nacional puede suceder otra cosa. Las encuestas aún no son claras. Mucho menos, infalibles. Por lo tanto la moneda está en el aire.

En esta discusión, la participación del gobernador electo jamás podría pasar inadvertida. En cierta manera, será su primer test electoral después de la victoria del 2 de julio. Para bien o para mal, habrá una comparación directa entre los votos que obtuvo en una y otra cita al cuarto oscuro, con apenas un mes y un puñado de días de diferencia.

Achem dijo en Banda Ancha que la gente debería sentirse en libertad de componer el voto como más le guste. Es decir, que use la tijera sin pudor si prefiere a Patricia antes que Horacio. Pero que nunca deje a Marcelo sin sus propios senadores y diputados nacionales. Ese es el límite: que el gobernador no debute en su primera legislativa con una derrota. Son los riesgos de jugar.



JAQUE MATE