Luego de que la Corte Suprema de Justicia se declarara incompetente para entender en la inhabilitación contra la candidatura de Jorge Macri a jefe de Gobierno porteño, este miércoles en Banda Ancha mantuvo una entrevista vía zoom el ex candidato a Gobernador de Evolución Liberal, Sergio Vallejos. Allí sostuvo que "los casos de San Juan y de CABA no son comparables como quieren hacer creer los kirchneristas".

"El recurso de San Juan se presentó como una cuestión de origen que le compete a la Corte Suprema porque entendemos que se lesiona a la Constitución Provincial, entonces el órgano de competencia de origen es justamente la Corte Suprema, para eso está y en el caso de Macri es una cuestión de fijación más que nada, entonces eso le compete directamente a la justicia de CABA; aunque hay otro planteo, que está en la justicia de CABA, y que podría terminar en un recurso extraordinario dentro de la Corte en cualquier momento", analizó.

"Está bueno que los sanjuaninos entendamos que no hay una persecución contra Uñac, de hecho mi presentación es Sergio Vallejos contra la provincia de San Juan. La provincia es el gobierno ejercido por Uñac y el Tribunal Electoral es el que le permitió a Uñac estar, entonces el que se equivoca acá no es un ataque contra el Gobernador que o se lo dejó presentar en las elecciones; es un llamado de atención al Tribunal Electoral que no respetó el artículo 175 de la constitución Provincial", explicó.



"Vamos a trabajar por Bullrich 2023 y vamos a cuidar los votos de Bravo, Achem, Raverta y Picón"

También Vallejos habló de este punto en la entrevista que mantuvo en Banda Ancha. "En lo personal y desde Evolución Liberal vamos a trabajar fuertemente en la candidatura de Patricia Bullrich 2023 en la provincia de San Juan. En Evolución no estamos en ninguna lista y esto nos deja con amplia libertad en apoyar al sector que mejor representa a nuestros ideales", explicó.

"Hoy dentro de Juntos por el Cambio la persona más cercana a ese ideal es Bullrich y ahí va nuestro mayor esfuerzo", dijo también.

También agregó que eso "implica cuidar los votos de Juntos por el Cambio, de Achem, Domingo Bravo, Raverta y Picón. Nosotros no tenemos militantes nuestros en ninguna de las dos listas y por eso nos debemos al cuidado de los votos en ese día tan importante de todo el frente".