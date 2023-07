Peluc: 'En las PASO vamos a sacar una cantidad de votos superior a la provincial'

El próximo domingo 13 de agosto se llevarán a cabo las PASO nacionales, en ese marco ya se conocen quienes aparecerán en las boletas dentro del cuarto oscuro. En ese sentido, el máximo representante de Javier Milei en San Juan manifestó que en este acto eleccionario obtendrán una mayor cantidad de votos que el pasado 2 de julio.

José Peluc, precandidato a diputado nacional por la Libertad Avanza, contó en Banda Ancha cuáles son sus expectativas para el próximo comicio. Acerca de esto mencionó que esperan mejores resultados, ya que estarán en la misma boleta que el conocido economista.

'Seguramente en las PASO vamos a sacar una importante cantidad de votos, superior a la provincial porque va Javier en la boleta que tracciona. En las provinciales fue más voto propio de los candidatos. Creo que en esta oportunidad vamos a tener mejores resultados, que no quiere decir que vaya a ser el techo que vamos a tener en la elección, porque después se cae un candidato de los frentes mayoritarios', expresó.

Seguidamente Peluc habló acerca del conflicto que se generó hace algunos días, cuando Milei desconoció a los candidatos que lo representaron el pasado 2 de julio. En relación a ello mencionó que lo esperaba ya que había una diferencia de ideas en la mirada provincial respecto de la nacional.

'Es una elección muy raro desde el comienzo, ahora se ha dado que los que venían de atrás han pasado al frente. Es natural que Javier se despegue de las elecciones provinciales cuando no han sido puramente 'mileistas'. A las pruebas me remito, armamos un frente donde estaba incorporada la Cruzada, ahora vamos separados. Tenemos un proyecto provincial distinto que lo nacional que ya es estrictamente liberal', manifestó.

Por último, el entrevistado señaló que por más que muchas personas afirmen que están alineados, los representantes de Milei no apuntan a los mismos electores que Patricia Bullrich.

'Nos tenemos que preparar para competir y trabajar. Con Bullrich no disputamos el mismo voto, la historia de uno no es la misma del otro. Patricia viene de un sector peronista, de haber militado en la JP. El armado de Rodríguez Larreta no lo entiendo todavía, porque ellos hablan de su experiencia, de la buena gestión de Larreta pero se han olvidado de que han estado en el gobierno de la alianza. Es como que desde el gobierno de Cambiemos empezó su historia y es mentira porque vienen de atrás', sentenció.