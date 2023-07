Ahora explotó la interna halcona

A la interna descarnada de Juntos por el Cambio acaba de nacerle su primer hijito: es la interna de la interna, la interna halcona. Está pasando en San Juan.



Todo se remonta al armado de Patricia Bullrich 2023 en la provincia. Hubo un intento fallido por incluir a todos y cada uno de los sectores en la lista de senadores, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur. Pero los lugares expectantes son pocos. Hubo roces.



Intervino directamente el alto mando bullrichista desde Buenos Aires y cuando se cerró la nómina de elegidos quedó afuera Sergio Vallejos. El ex candidato a gobernador pretendía encabezar la lista de diputados nacionales. Pero fue desplazado por Eugenia Raverta, quien goza de la estima de Patricia y su círculo más cercano.



A Vallejos le ofrecieron quedarse con el cargo del Parlasur, pero el empresario textil lo rechazó. No buscaba un premio consuelo, sino protagonismo político como supo construir en tiempo récord. La historia contará que fue el actor central del cambio consagrado en las urnas y que puso fin a 20 años de gobiernos justicialistas.



Vallejos fue mucho más allá que el gobernador electo Marcelo Orrego, al plantear una cautelar ante la Corte Suprema que detuvo el comicio del 14 de mayo y finalmente sacó de carrera a Sergio Uñac. En el escrutinio del 2 de julio el candidato de Evolución Liberal no tuvo un rendimiento destacado. Consiguió un respaldo mínimo en votos. Pero su intervención fue decisiva.



La jugada de Vallejos lo proyectó incluso a nivel nacional. Lo llamaron desde radios, diarios y televisión porteña como hacía tiempo no le sucedía a un dirigente sanjuanino. Se entusiasmó, legítimamente, con la idea de haberse ganado un sitio destacado en la lista de Patricia para el Congreso. Pero no pudo ser.



Este miércoles en Banda Ancha el industrial dijo que seguirá trabajando por la candidatura de Patricia, porque es quien mejor representa el ideario liberal. Nótese la diferencia: ya no habla de libertarios, ni quiere saber nada con Javier Milei.



Pero militar en favor de Patricia no significa hacerlo por sus candidatos Juan Domingo Bravo para el Senado, Eugenia Raverta para Diputados y Miguel Arancibia para el Parlasur. No necesariamente. Vallejos dijo que va a acompañarlos en la misma medida que lo hará con los candidatos de Orrego: Emilio Achem, Nancy Picón y Claudia Sarmiento. Así nació la interna halcona.



Al no hacer distinción entre los candidatos de Patricia y los de Orrego, Vallejos en realidad está diciendo que va a militar la tijerita. Fue una notable coincidencia con el mensaje que la semana pasada dejó Achem también en Banda Ancha.



El orreguismo, que comparte boleta con Horacio Rodríguez Larreta, está invitando a cortar el voto si fuera necesario, privilegiando siempre la elección de los legisladores del gobernador electo. Es decir, si el sanjuanino prefiere a Patricia, no hay problema siempre y cuando deseche a su lista para el Congreso y opte por la gente de Orrego.



Vallejos no lo ha dicho de este modo, pero lo dejó implícito. Su consigna es Patricia presidenta. Y eso es perfectamente compatible con los candidatos de Marcelo.



Luz amarilla para los halcones. Hay un ala bullrichista que está alentando el corte de boleta o al menos no lo niega como posibilidad. Es más o menos lo mismo. El asunto es de altísima sensibilidad. Ya hubo un primer encontronazo esta semana en Canal 13.



Raverta confrontó con su colega candidata Picón en Banda Ancha. La diputada rivadaviense pidió llevar al Congreso a los legisladores del equipo de Orrego, porque el gobernador necesitará tener esa herramienta parlamentaria para vincularse con el poder central. La bullrichista le puso freno. Dijo que no se puede confundir una cosa con la otra. Esta será una elección de carácter nacional y Patricia necesita voces fieles a su proyecto.



Hay una sutil diferencia. Es cierto que Orrego integra Juntos por el Cambio y se entendería fácilmente con Bullrich, en caso de que ella le ganara la PASO a Rodríguez Larreta. Pero los candidatos del gobernador electo están haciendo campaña anteponiendo lo provincial. Aseguran que las diferencias nacionales son apenas metodológicas. Y que superado el 13 de agosto estarán todos encolumnados detrás del mismo proyecto.



Raverta no coincide con este punto de vista. Para la candidata halcona hay dos modelos perfectamente identificables en Bullrich y en Larreta. No es solo una cuestión de formas, sino de fondo. No van a chocar contra Orrego, porque el gobernador acaba de ganar con el 51 por ciento de los votos y está en un momento de fortaleza. Pero esta concordia producto de las circunstancias tiene un límite.



La misma Bullrich rechazó la lista de unidad que pedía Orrego y operó hasta última hora Roberto Basualdo. Esa injerencia de lo nacional en lo provincial recién se terminará de saldar el 13 de agosto, cuando se cuenten los votos. La foto de Orrego estará en una de las dos listas, la de Achem, Picón y Sarmiento. Por lo tanto no será neutral en esta compulsa.



Los candidatos de Orrego están de un lado. Los de Patricia, del otro. ¿Y los de Larreta? A esta altura, el Jefe de Gobierno porteño parece haber quedado desplazado a un segundo plano. Tanto es así, que la campaña arrancó con la tijerita en mano. Ahora también dentro de los propios halcones.







JAQUE MATE