Gioja: "La prioridad central es Sergio Massa presidente y Agustín Rossi vicepresidente"

Este jueves pasó por Banda Ancha el diputado nacional y ex candidato a Gobernador José Luis Gioja. En una extensa entrevista que brindó a Daniel Tejada, el político sostuvo que actualmente "la prioridad central es Sergio Massa presidente y Agustín Rossi vicepresidente". Y además, expresó la siguiente frase: "hay que saber tragarse sapos también en esta actividad".

"Pasaron cosas", dijo entre risas. "Yo creo que hubo una obstinación de quien conduce le peronismo en San Juan de no abrir el juego, de no convocar, de hacer todas las cosas ahí cerraditas", manifestó.

"Nosotros continuamos en su momento una línea interna porque no nos daban participación. Sacamos la minoría, el 30% en esa primarias. Nos metieron todo el gobierno en contra, no hubo diálogo, no nos convocaron nunca, a mende no coincidir con algunas cosas que tienen que ver con prioridades, que tiene que ver con que apuntamos, que San Juan queremos", explicó.

(DT): - ¿Cuánta de esa diferencia interna no resuelta influyó en el resultado del 2 de Julio?

(JG) - "Yo creo que bastante, los modos de conducir tiene mucho que ver. Siempre digo que de la soberbia cuesta volver, que la mejor cualidad de un hombre público que quiere servir es la humildad y por ahí hubo carencia de eso, pero e4sto ya está, ya pasó. Acá si hay diferencia el soberano es el que va a definir en las PASO, para eso son buenas; lo va a decidir el ciudadano el 13 de agosto".

"Nosotros tenemos una propuesta, porque nunca hubo una intención de poder hablar o acordar, como no lo hubo en la elección anterior ni para el 14 de mayo, hay que completa resto. Después del 13 y hasta el 13 creo que la prioridad central es Sergio Massa presidente y Agustín Rossi vicepresidente, la fórmula de unidad que tiene esta Unión por la Patria, que es el Frente que reemplaza al Frente de todos que es el Frente pro que es lo nacional, popular, progresismo de la Argentina cuya columna vertebral sin dudas es el justicialismo", analizó.

"Hay que saber tragarse sapos también en esta actividad. Yo lo pongo de ejemplo a Wado de Pedro y Daniel Scioli. Daniel hizo un acto, se proclamó; Wado salió con la foto, ese había grabado un spot. Ejemplos de militancia, porque la política es así; es encontrar solución a los problemas que se vayan presentado", sostuvo.