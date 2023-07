Las razones de Gioja para elegir a Juan Carlos como candidato a senador

En el marco de la entrevista que mantuvo este jueves en Banda Ancha José Luis Gioja, diputado nacional y ex candidato a Gobernador, se refirió a las razones para elegir a Juan Carlos, su hermano, como precandidato a senador en la Lista San Juan Vuelve.

"Era emergencia, teníamos que presentar la lista el 24 de junio y teníamos que votar el 2 de julio, o sea una semana antes, con todo los líos que habían. Pusimos un apoderado que nos tenía, muchachos, los avales, la lista, los actos, no podíamos dejar nada. Hablamos con Fabián (Gramajo) y dijimos 'no podemos ser candidatos a esto', bien pasó, no fuimos candidatos", dijo Gioja.

"Entonces empezamos a ver representatividad, cuál es el departamento más grande que tenemos, Rawson, quién es el referente de ese departamento, es Juan Carlos. Rivadavia, el candidato a diputado primero, Facundo Perrone, le ganó a dos ministros que manejaron mucha billetera y mucho aparato, Salud y Medio Ambiente, y es el que mas voto sacó del peronismo", analizó.

"Daniela (Castro) es una referente nacional, una compañera que se ha preparado. Ha sido diputada conmigo, me consta. Daniela era diputada conmigo, era diputado Rossi, que era presidente del bloque, Rossi se va de Ministro de Defensa y le pide a Daniel que renuncie a diputada para que la vaya a ayudar y la pone de secretaria, involucrada con la tecnología, que la defensa es fundamental, se va ahí con toda la vocación de servir, deja lo de diputado que no es menor. Sigue en la secretaría, acepta ser senador, con quien va a estar, con Rossi que es candidato a Vicepresidente, que va a ser le presidente de la Cámara de Senadores. A los sanjuaninos le pedimos que vean, no es caprichosa", analizó.

"La segunda que tiene que ser una mujer es una militante de Chimbas, de fierro, la compañera Maira Cepeda. Y el tercero es Daniel Molina, un conocido ex funcionario y militante nuestro en Santa Lucía", sostuvo.

Y agregó que "el candidato a a parlamentario del Mercosur es un compañero, del Partido del Trabajo y del Pueblo, Federico Agüero y un excelente muchacho, hay mucha juventud en la lista y es bueno".

