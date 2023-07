Velasco: 'JxC llega a estas elecciones con algo que no llegó en 2015: un programa de gobierno'

Este viernes, Banda Ancha recibió a una dirigente histórica, que ha tenido lugares importantes en lo que fue el gobierno de la Alianza, que ahora vuelve ahora a un primer plano, como precandidata a senadora en la lista de Juan Domingo Bravo, en la lista de Patricia Bullrich. Se trata de la dirigente radical María Luisa Velasco.

"Hace mucho tiempo que no hacía política, política activa, de cara a la sociedad, para que la sociedad nos evalúe" comento la dirigente radical. A la vez añadió que ella siempre estuvo presente en la Unión Cívica Radical, "yo fundamentalmente creo que la política, la democracia en sí, debe basarse en la periodicidad. Hay tiempos en que tenés que estar y hay tiempos en que no tenés que estar", dijo.

"En esta oportunidad creo que humildemente con la formación que vengo teniendo y que sigo aprendiendo día a día en materia de seguridad, que es hoy uno de los problemas de la sociedad argentina, puedo aportar algo desde el Senado de la Nación" añadió, aludiendo a su candidatura dentro del lineamiento de Patricia Bullrich. " En ese sentido me hicieron la propuesta en una convicción en cuanto a los tres ejes que marca Patricia Bullrich como prioritarios son educación, seguridad y economía. Y bueno, en seguridad algo podemos aportar".



Al consultarle cuál ha sido su vínculo previo con Patricia que ha posibilitado que hoy esté en esta lista, indicó: "Yo he sido parte del gobierno de Mauricio Macri, no en el ministerio de Patricia Bullrich, pero sí en un área que tiene mucho contacto con Patricia , porque la dirección de inteligencia criminal depende del ministerio de seguridad, y yo estaba a cargo de la formación de agentes de inteligencia, de manera que ahí había un vínculo. Y por otra parte, que creo que es la fundamental, vengo trabajando hace muchos años, en la Comisión de Seguridad de la Unión Cívica Radical, y ahí trabajo con Petri (precandidato a vice en la lista de Bullrich)".

Además señaló que la lista de legisladores sanjuaninos "no es una lista que ha sido armada al azar, es una lista pensada con gente que tiene conocimiento". Otro de los puntos que remarcó fue: " la Unión Cívica Radical lo que abunda es el debate, y bienvenido sea el debate, y es lo que propongo. Es la manera que el ciudadano pueda llegar a elegir conscientemente, y es su derecho".

"Juntos por el Cambio llega a estas elecciones con algo que no llegó en el 2015, que es un programa de gobierno. Que nosotros venimos trabajando, te puedo decir, sin temor a equivocarme, hace más de un año y medio, en 10 ejes que reconocimos como los prioritarios de preocupación que todos los espacios compartieron y aprobaron" indicó sobre lo que respecta la propuesta que de la que ella es parte. En torno a las diferencias con Rodriguez Larreta, dijo "quizás en la impronta que cada uno le vaya a poner a la forma de ejecutar ese programa".

En cuanto a la precandidata a presidenta, mencionó "Siento bastante identificada con Patricia Bullrich en cuanto a su fortaleza, en cuanto a su decisión, en cuanto a su intransigencia. Porque a mí me relacionaron y salieron a decir en aquella época, me salieron a decir la dama de hierro". Cabe recordar que María Luisa fue ministra de Gobierno de Wbaldino Acosta, ella la primera mujer a cargo de ese ministerio. Sobre ello recordó: "Tuve amotinamientos en el servicio penitenciario, me acuerdo, a los cuatro días de haber asumido. Y, ¿qué hice? Fui a las tres de la mañana al servicio penitenciario. Entonces, tengo esa forma de actuar, me involucro de manera que no delego, sino que hago".



Esta es una elección de categorías nacionales. Sin embargo, la otra lista, de Juntos por el Cambio, la de Achem y Picón, vienen sosteniendo que ellos son el equipo del gobernador electo, Marcelo Orrego, y que en esta elección también está en juego darle al gobernador esa herramienta. En este punto, ella indicó: "Fue una gran alegría que Marcelo Orrego fuera electo gobernador de San Juan. Para que Marcelo Orrego fuese electo gobernador de San Juan, que es de un partido provincial, colaboraron muchas fuerzas políticas. Entonces, Marcelo Orrego en San Juan era Cambio San Juan, era Juntos por el Cambio". Del mismo modo sumó, "estas dos listas que se presentan son Juntos por el Cambio también, y van a representar, en el caso de los senadores, la provincia de San Juan en la Nación Argentina, de manera que yo creo que Marcelo Orrego, no puede desconocer que si gana Patricia Bullrich en San Juan, los diputados y senadores electos van a pelear por San Juan a la par del gobernador y por los intereses de San Juan de la misma forma".

