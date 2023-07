La vicepresidenta del bloquismo pidió "libertad de acción" antes que votar a Massa

Laura Adámoli, vicepresidenta del partido bloquista en San Juan, mantuvo una entrevista en Banda Ancha este viernes. En la misma pidió "libertad de acción" antes que votar a Massa. Además, no votará al actual ministro de Economía de la Nación, ni a Bullrich: ¿a quién prefiere?.

Primero hizo referencia a la reunión que hubo el jueves pasado en el Comité Central del Partido Bloquista, "reunión que se hace todos los meses, es la reunión de tablas, esta vez fue un poco más numerosa; porque además de los integrantes del Comité estaban presentes aquellos que habían sido candidatos a intendentes, concejales, en los distintos departamentos, estaba la juventud, las mujeres y estuvo re interesante", dijo entre risas.

"A mí me gustó mucho sentir el debate político en el lugar preciso porque eso es el partido político, en este caso la sede del Comité Central. Estábamos muy acostumbrados a ir, una cosa metódica, no se producían debates y yo muchas veces me iba con el sin sabor de decir 'bueno, qué mensaje, qué haceos', sobre todo para los jóvenes que están ahí que tienen que ver que se debatan ideas", expresó.

"Quiero destacar que fue diálogo, quizás un medio periodístico lo puso como muy extremo y no, no, estuvo muy bueno el nivel de respeto. No hubo gritos, siempre hay mujeres más encendidas pero que también le ponen un lindo color político, se escucharon muchas voces", analizó.

"Por orden de autoridades yo hablé luego de haber escuchado a quienes estaban ahí, correligionarios de distintos departamentos, incluida la diputada nacional, y con todo respeto, bueno, pensamos distinto en cuanto a nivel nacional. Ella fue con un mensaje muy claro de apoyo hacia Sergio Massa y mi mensaje fue muy claro de que hay que dejar libertad de acción", dijo.

Ante la pregunta del por qué, Laura expresó que "primero se hablaron un par de temas y yo soy orgánica y estoy dentro de la conducción del partido, muchas veces por ahí inconsulta, pero bueno, adopto y acepto: Entonces quizás ahora hay cosas que yo no me voy a ir de la línea, eso me parece que tiene que ser una cuestión evolutiva, mi postura siempre fue clara".

No votará a Massa, ni a Bullrich: ¿A quién prefiere la vicepresidenta del bloquismo?

Al final de la entrevista el periodista Daniel Tejada le consultó: "¿quién te gusta para la Casa Rosada?", y ella, entre risas, dijo: "Ah no, es muy comprometido, sí hay alguien que me gusta, vamos a hacer algo, solo te voy a decir es hombre, no es mujer".

Mirá el video insertado al principio de la nota con la entrevista completa.