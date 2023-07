Mensaje de Bullrich y fotito con Petri, en una interna adormecida

La visita del mendocino Luis Petri fue, hasta ahora, el hecho más relevante de la módica campaña de Juntos por el Cambio en San Juan. El bajísimo perfil de los candidatos de ambas listas faltando apenas 23 días para las urnas contrasta con la explosiva interna que protagonizan Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich a nivel nacional. Es toda una curiosidad esta serenidad -al límite del aburrimiento- mientras arde Buenos Aires.

El enfrentamiento porteño tiene un fundamento sólido: el 13 de agosto solo uno de los dos, Horacio o Patricia, se quedará con la candidatura presidencial. Eso equivale a tener media elección general en el bolsillo. Para el otro se habrá terminado la carrera electoral y quedará marginado en la pelea por el poder.

La victoria de Marcelo Orrego el 2 de julio fue determinante para mantener a raya la interna en San Juan. El gobernador electo apoya a Rodríguez Larreta, sus candidatos comparten esa boleta. Pero tampoco ha desconocido a Bullrich ni a sus referentes. Domesticó a los halcones. Alambró la provincia. Si se quieren destruir mutuamente, no será en este territorio.

Los candidatos de Orrego, Emilio Achem para el Senado, Nancy Picón para Diputados y Claudia Sarmiento para el Parlasur, están recorriendo los departamentos en campaña. Pero lo están comunicando discretamente en redes sociales. Ídem los candidatos de Patricia: Juan Domingo Bravo para el Senado, Eugenia Raverta para Diputados y Miguel Arancibia para el Parlasur.

Orrego no ha intervenido. Ha guardado un estratégico silencio después de haber dicho que trabajará de igual manera con Larreta o con Patricia, gane quien gane el 13 de agosto. El vicegobernador electo, Fabián Martín, sí se hizo ver. Acompañó a los candidatos de Marcelo en algunas actividades de campaña, sin hacer aspavientos. Por ahora la apuesta es al contacto cara a cara.

Esto no significa que así vaya a transcurrir toda la campaña, quedan todavía tres semanas para ir a las urnas. Como se ha dicho y reiterado en esta columna de opinión, la primaria de agosto será un test electoral importante para Orrego. Más allá del discurso armónico, no será igual ganar que perder la interna. Con Patricia está todo bien, pero en San Juan debería ganar Horacio porque Marcelo está jugando con él.

Orrego ya está en cuenta regresiva para asumir el 10 de diciembre. No podría hipotecar su suerte, embarrandose en una interna feroz que se agotará en cuatro domingos. Las encuestas siguen mostrando paridad entre Larreta y Bullrich a nivel nacional, por lo tanto cualquiera de los dos podría ganar. Juntos por el Cambio tiene chances de imponerse también en la general. Para el gobernador sanjuanino electo, esta cadena de posibilidades le sugiere moverse con pie de plomo.

Huelga recordar la alta dependencia que tiene San Juan de las partidas nacionales. Por lo tanto la relación con la Casa Rosada siempre fue asunto de Estado para el gobernador de turno. Orrego y su equipo lo tienen asimilado. Cuentan con que Juntos por el Cambio ponga al próximo presidente o presidenta. Lo más difícil será no arrastrar resentimientos de esta interna cuando llegue el momento de gestionar.

Marcelo está moviéndose con suma cautela. Larreta no podría echarle en cara que lo dejó solo en la batalla, porque el gobernador electo le puso hasta la foto en la boleta del 13 de agosto. Pero hasta ahí llegará el sanjuanino. No será un cruzado. No va a combatir a Bullrich.

A cambio, los halcones de Patricia tampoco han sido agresivos con sus ocasionales rivales internos en San Juan. Ni siquiera atacaron cuando Achem sugirió usar la tijera en el cuarto oscuro, si el votante prefiere combinar a Patricia con los candidatos de Orrego. En otro contexto eso hubiera significado la guerra. Petri apoyó a los candidatos de Patricia en San Juan

En esta paz fabricada y tutelada por Orrego, el evento más relevante de la campaña hasta ahora fue la visita de Petri, el compañero de fórmula de Bullrich. El mendocino llegó para acompañar a los candidatos halcones: Bravo, Raverta y Arancibia. En simultáneo, Patricia mandó un video con un mensaje de respaldo para esa lista. La identificación quedó sellada. El video de Patricia, con tres dedicatorias especiales

Sin embargo, la interna halcona mostró las garras en esta oportunidad. El ex candidato a gobernador Sergio Vallejos exhibió como un trofeo la foto que se tomó junto a Petri en una reunión organizada por la Unión Industrial. El vice de Patricia felicitó al empresario textil por haber llevado el reclamo contra Sergio Uñac a la Corte Suprema. Fue en definitiva, la acción judicial que marcó a fuego el 2023. Llegó Petri y salió selfie con Vallejos

Vallejos está militando la fórmula Bullrich-Petri pero al mismo tiempo está distanciado del armado halcón que lo dejó fuera de la lista de legisladores nacionales. Se entiende muy bien con Orrego. Es una astilla que empieza a incomodar en el bullrichismo vernáculo.

Fue otra razón por la cual la visita de Petri dejó huella: tuvo un lado A y un lado B. Se tomó fotos con los candidatos de Patricia, pero también salió selfie con Vallejos aparte.

Si esta nimiedad fotográfica fue el mayor episodio de la interna amarilla en San Juan hasta ahora, significa que la campaña está muy lejos del picoteo furioso entre los halcones y las palomas porteñas. Una rara avis, bien sanjuanina.



JAQUE MATE