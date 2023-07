No lo esperen a Massa porque no vendrá y tiene razones

Cuando Sergio Massa recibió a Sergio Uñac el miércoles 12 de julio en el Ministerio de Economía, la foto selló el acuerdo político de respaldo mutuo. La visita del precandidato presidencial a San Juan parecía inminente, pero se fue desvaneciendo con el correr de los días. No lo esperen porque no vendrá. Tiene razones de peso para ausentarse de esta tierra de cuyanos alborotadores.

En principio, son dos los motivos que lo mantendrán alejado de San Juan. El primero, no interferir en la interna peronista -capítulo mil- que están disputando Sergio Uñac y José Luis Gioja. Quedan solo tres semanas para que se resuelva la discusión en las urnas. Después habrá tiempo para venir a sacarse la foto con la lista ganadora.

El segundo motivo de la ausencia de Massa es el discreto volumen electoral de San Juan. Con un impacto del orden del 1,7 por ciento en el padrón nacional, la atención lógicamente estará puesta en los territorios más gravitantes. Provincia de Buenos Aires, a la cabeza. Si se suma esta cuestión de tamaños a la convulsión justicialista doméstica, el precandidato presidencial no tendrá ninguna urgencia para acercarse antes del 13 de agosto.

San Juan tiene un peso relativo muy bajo en el padrón electoral nacional

La foto de los Sergios el 12 de julio tomó por sorpresa al massismo sanjuanino, liderado por Franco Aranda. Luego supieron, por un alto dirigente del espacio, que el encuentro había sucedido fuera de agenda. Tuvo contenido institucional y también político.

Uñac no había asistido a la cumbre de gobernadores peronistas con la fórmula Massa-Rossi el jueves 6 en el CFI, todavía magullado por el resultado del 2 de julio. Su silla vacía había generado cierta intriga en el massismo. Pero las dudas se salvaron seis días después, tras la reunión en el Ministerio de Economía cara a cara.

Massa recibió a Uñac el 12 de julio en una reunión fuera de agenda

El comunicado oficial del encuentro tuvo un temperamento institucional y no fue aleatorio. Fue una decisión tomada, darle la mayor sobriedad posible al acercamiento para no interferir en la interna sanjuanina. Al massismo no le interesa quedar en el medio de la puja uñaquista-giojista. Por lo tanto, se buscó por todos los medios despojar de dobles lecturas aquella foto del 12 de julio.

Un día después Aranda encabezó la primera reunión de la mesa de campaña de Massa 2023 en San Juan. Fue un pedido especial que le hicieron desde Buenos Aires, preocupados por la dispersión del peronismo. El presidente del partido Frente Renovador cursó las invitaciones y estuvieron todos los sectores convocados, pero no asistieron las primeras figuras. Mandaron delegados.

Franco Aranda encabezó la mesa de campaña Massa 2023 con invitados especiales: Pablo Mirolo (izquierda) y Nazareno La Gamba (derecha)

En nombre de Uñac estuvo el subsecretario general de la Gobernación y apoderado de la Agrupación 'San Juan por Todos', Marcelo Espósito. Por Gioja estuvo el diputado proporcional electo Mario Herrero. Llamativamente tampoco estuvo Fabián Gramajo, cuya agrupación 'San Juan te quiero' acaba de ver la luz. Mandó a la responsable del área social de Chimbas, Mónica Ramos.

Ninguno quiso concederle a Aranda el liderazgo de este tramo de campaña. Mucho menos que se ponga por encima de la pulseada entre uñaquismo y giojismo. Por eso ahora los arandistas empezaron a hablar de que el camino es 'por el medio, no por arriba', para evitar herir susceptibilidades.

El massismo local mira con preocupación el rumbo que ha tomado la campaña nacional en San Juan. La militancia por la fórmula Massa-Rossi es mínima en comparación con el entusiasmo puesto alrededor de los precandidatos a senador: Sergio Uñac por un lado y Juan Carlos Gioja por el otro. Han provincializado la contienda.

Aranda está en contacto permanente con Sebastián Galmarini, hermano de Malena y cuñado de Massa. Decidieron tomar el control, antes que quedar desplazados a un segundo plano. Observan con preocupación que la vía pública ha sido tomada por los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio. Este fin de semana que acaba de pasar, un emisario sanjuanino viajó a Buenos Aires para activar el envío de material de campaña sin más demora.

Todo redunda en lo mismo. 'Es notorio que no están haciendo campaña por Massa. Ni de un lado ni del otro. Han provincializado la campaña. Todo es interna. Hay carteles de JxC pero nuestro no hay nada', dijo un referente massista de primera línea.

En paralelo apareció otra piedra en el zapato: la confirmación de que ambas líneas del PJ llevarían a Juan Grabois en la boleta, además de Massa. En la batalla entre uñaquistas y giojistas, parece razonable no dejar ningún cabo suelto. Por lo tanto, no podrían despreciar los votos que pueda sumar el líder del Frente Patria Grande. Pero esa mirada con perspectiva local causó malestar en el búnker massista. Fue interpretada como lo que es: un juego a dos puntas.

Curiosamente, es el mismo reclamo que le hicieron a Aranda desde el giojismo que le dio cobijo en la elección provincial. El Frente Renovador tuvo un lugar importante en la Subagrupación 'San Juan Vuelve'.

Gracias a ese entendimiento, Franco ganó una banca en la próxima Legislatura. Pero luego el líder del massismo local se declaró neutral para la etapa que viene, porque el objetivo primordial está en la Casa Rosada y no en la interna peronista. A los aliados giojistas no les cayó bien esa definición. Esperaban contar con un respaldo preferencial, en honor al camino recorrido.

Un alto dirigente del arandismo reconoció en estricto off the record que 'el corazoncito está con El Flaco', pero esa confesión no se puede traducir en una acción concreta hacia afuera. Dejarán que lleguen las primarias dentro de tres domingos. Entonces se sabrá quién ganó la compulsa y no quedarán excusas para militar todos unidos. O al menos esa es la pretensión.

Hasta ese día, no lo esperen a Massa porque no vendrá.



JAQUE MATE