Perrone: "José Luis Gioja puede conducir el PJ"

Este lunes mantuvo una entrevista en Banda Ancha Facundo Perrone, precandidato a diputado nacional por el Giojismo. A lo largo de la charla, expresó que "José Luis Gioja puede conducir el PJ".

Además sostuvo que "creo en la reconciliación del peronismo pero deben hacerse cargo de lo que pasó"; y confirmó que "vamos a llevar en la boleta también a Juan Grabois".

"El 13 de agosto objetivamente están en juego los candidatos, las PASO son una herramienta democrática para mi hoy insuperable. Fue un error derogar las PASO en la provincia de San Juan", dijo.

"Creo que es importante porque acá hay un condimento especial en esta interna abierta; en la otra lista tenemos al gobierno provincial, que perdió las últimas elecciones, que el pueblo no los eligió como gobierno", expresó.

- (DT) El 2 de Julio José Luis Gioja obtuvo más votos que Rubén Uñac, aún así el nivel de votación no favoreció al PJ. Me da la impresión que la gente no eligió PJ el 2 de julio. ¿Qué pensás al respecto?

- (FP) "No eligió al frente nuestro "San Juan por todos", pero también no eligió esa subagrupación que fue quien llevó adelante el ejecutivo provincial los últimos 8 años, si no que eligió cambiar, por otro gobierno. Y nosotros quedamos como entrampados en esa cuestión".

"Claramente para nosotros debe cambiar la conducción del PJ. Yo siempre digo lo mismo, el tema de las edades no es importante. Creo que quien nos representa hoy en nuestro espacio, que es José Luis Gioja, tiene todas las condiciones para conducir el PJ nuevamente", explicó. Y agregó que "es una cuestión que nos tenemos que dar un debate, charlarlo entre los compañeros, hay grandes dirigentes en este espacio, Fabián Gramajo. Pero creo que representan todo lo que el peronismo representa o venimos hace tiempo pregonando que queremos ese PJ".



"Creo en una reconciliación del Partido Justicialista de San Juan. Creo en una reconciliación pero debe ser sincera porque acá cada uno debe hacerse responsable de la parte que le corresponde, que eso no tiene que ver ni con premios ni con castigos, si no con ubicarse como quien dice en qué lugar a cada uno le toca estar en cada momento en particular y eso se logra a través de conversaciones, debatir, y en algún momento se va a tener que dar", explicó Perrone.



En cuanto a las elecciones nacionales, Perrone dijo que llevarán a Sergio Massa y Juan Grabois: "vamos a llevar a los dos porque tratamos de interpretar este gran Frente Unión por la Patria en la provincia".

"En nuestro espacio también se sienten representados por Grabois candidato a presidente, y me parece que es una alternativa más y no debemos, menos que nada, de nuestro espacio cortarle el derecho a nuestros compañeros que quieran elegir a Grabois", explicó.

