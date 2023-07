Este martes pasó por Banda Ancha Matías Sotomayor, precandidato al Parlasur por la subagrupación "Vamos San Juan" que encabeza el Gobernador Uñac.

En la entrevista contó de qué se trata el Parlasur: el rol de los sanjuaninos en ese foro latinoamericano. Además, cómo se llegó a la fórmula Massa-Rossi: "la unidad duele". Incluso se refirió a la interna peronista: "me duele, veo muchos compañeros que van a una guerra santa".

"El Parlasur es un organismo que se pensó, se diseñó, no solamente ahora, si no de la década del '90 y tiene que ver con un sueño, partir desde esa visión que tenía el General Perón sobre la integración latinoamericana; habla a fines de los '60 de la integración de Argentina, Chile y Brasil como una cuestión necesaria para integrarnos de forma de bloque ante un universalismo que venía, hoy conocido como globalización", explicó.

"La semana pasada he estado encabezando como presidencia protémpore de CEPAL de las Naciones Unidas un encuentro del foro político de alto nivel. Cada una de las secciones era una coordinación de bloques, era la Unión Europea, la CEPAL como unión latinoamericana, diferentes organismos de bloque que de alaguna manera están potenciando que haya organismos legislativos, de comercio, y demás, porque permite la integración de bloques", agregó Sotomayor.

"El Parlasur es eso, que de alguna manera los representantes de cada uno de los países, en la Argentina, hoy 41, pueda tener voz y voto en cada una de las decisiones que tomemos como bloque en esta segmentación económica", detalló.

Cómo se llegó a la fórmula Massa-Rossi: "La unidad duele"

"La unidad muchas veces duele. Honestamente sí, nosotros veníamos acompañando, no lo veíamos mal a Sergio Massa; pensábamos permanentemente en poder conformar una cuestión de unidad. Me parece que no hubieron las condiciones para poder sintetizar listas en su momento, idas, venidas, iba o no iba; estaba un compañero, Wado de Pedro, un tipo reconocido y que además nos da un piso electoral importante como era Daniel Scioli; lo hablaba con Uñac a este tema, y nuestra compañera Tolosa Paz encabezando la lista en la provincia de buenos Aires", analizó sobre este punto.

También el precandidato expresó que "la unidad costó mucho, duele, sigue doliendo para algunos sectores; pero me parece que esto que nos propone Cristina, de poder pensar la Unión por la Patria, nos debe ubicar en una cuestión de una apotegma peronista que a lo mejor podíamos imitar un poquito más en San Juan; que primero está la Patria, después el movimiento y por último los hombres".



Interna peronista: "Me duele, veo muchos compañeros que van a una guerra santa"

"A mí me duele un montón porque veo muchos compañeros que toman estos discursos como una cuestión propia y como que van a una guerra santa. Yo creo que hay que tomar el ejemplo que nos da Cristina, que primero está la Patria, después el movimiento y al último los hombres, que eso nos tiene que convocar, que tenemos una gran oferta electoral desde Vamos San Juan con Sergio Uñac, viene de tener un gobierno aceptado por los sanjuaninos", analizó.

Siguiendo la línea, Sotomayor expresó que "Uñac le ha dado un toque a la provincia que a lo mejor no lo hemos sabido militar y no lo hemos sabido llevar a la práctica como corresponde y es algo que tenemos que reflexionar. Tenemos la oportunidad del 13 de agosto, pero principalmente la de octubre, para poder dejar en claro cuál va a ser nuestra posición desde nuestro lugar como oposición frente a un gobierno que no es de nuestro color político".

