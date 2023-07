Aranda: "No nos vamos a meter en la PASO entre Uñac y Gioja, somos neutrales"

Este miércoles Franco Aranda, presidente del Frente Renovador, mantuvo una entrevista en Banda Ancha, previo a la llegada a San Juan de Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación y precandidato presidencial.

"No nos vamos a meter en la PASO entre Uñac y Gioja, somos neutrales", sostuvo. Y además, en otra parte de la charla se refirió al acuerdo con el FMI: "no ha sido del todo bueno para nosotros ni para el Fondo, fue el acuerdo posible".

"Probablemente Massa llegue el jueves en la noche, nos juntemos a comer, habrá algo institucional también, pero no está todo diagramado, sobre todo la actividad política que es lo que más nos interesa a nosotros se está tejiendo", dijo.

(DT)- ¿El Frente Renovador está al margen de esto?, ¿la organización corre por cuenta de Uñac?

(FA)- "Hay una parte que es institucional. Pero yo no soy funcionario del gobierno, incluso vivo de mi actividad privada, por lo cual me corresponde solamente meterme en lo político. Pero además somos conscientes que el Frente Renovador no lleva ningún candidato, de hecho nosotros decidimos no interferir, meternos en esta PASO que creo que nos da algunos dolores de cabeza intentando que trabajemos todos por la candidatura de Sergio Massa".

"En ese esquema por supuesto que vamos a estar en todas las actividades políticas que se hagan en San Juan, el Frente Renovador está", dijo.

"Yo tenía el mismo análisis, que muy probablemente el candidato (por Sergio Massa) viniera después del 13, pero bueno, va a venir antes. Hay que ver ahora, por eso te digo que todavía no se termina de tejer, si está esta actividad en el estadio de UPCN pero también se de la buena relación que tiene Massa con José Luis Gioja y comentó que lo quiere ver también. Estamos trabajando en ese armado para ver adónde llegamos", analizó.

Mirá el video insertado al principio de la nota con la entrevista completa.