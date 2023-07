Exclusivo Juan Grabois: "Estamos en las dos listas, pero tenemos más afinidad con Uñac"

El precandidato a Presidente de la Nación por el Frente Unión por la Patria, concedió una entrevista desde Capital Federal al programa Banda Ancha de Canal 13. Explicó que ha venido trabajando en el país junto a Wado de Pedro y cuando se decidió que no sea candidato nació su candidatura.

En ese marco contó que: "No se si voy a llegar a San Juan en la campaña, los recursos son escasos. Estuvo Paula Abal Medina, estamos en las dos listas dentro de Unión por la patria, tenemos más afinidad con Uñac en este momento. Queremos que nuestras propuestas se debatan a nivel provincial. Estuve provincia por provincia en asambleas con todos los sectores sociales trabajando junto a Wado de Pedro, antes de que bajara su candidatura" señaló.

Respecto a unos de los factores de desarrollo de la provincia como la Minería el referente nacional del justicialismo dijo que: "Primero tiene que haber licencia social, el pueblo manda", si la gente no está de acuerdo no se puede hacer.

"El gobierno tiene que obedecer, se tienen que tomar medidas ambientales necesarias, no tiene que haber depredación. No se puede seguir a mera declaración jurada de las multinacionales permitiendo la extracción de minerales. Uno no puede generalizar no pasa lo mismo con este tema en todas las provincias" dijo.

Agregó en cuanto al medio ambiente que: "Tenemos que avanzar por ejemplo en la generación de paneles solares como pasa en San Juan. Hay que generar resiliencia para las amenazas del siglo XXI con el cambio climático".

Uno de los pilares de su campaña es la posibilidad de acceso a la tierra y la vivienda para todos los argentinos. Contó que:

"Depende el lugar del país, se pueden asignar lotes de 250 a 500 metros cuadrados, en medio millón en 4 años con todos los servicios". Luz agua cloacas acceso a escuelas y centros comunitarios en un acceso a lo que Alberdi llamaba “gobernar es poblar”.

"En la construcción debe poner esfuerzo el laburante porque puede recibir asistencia en materiales, por ejemplo, en el hierro que está monopolizado y tiene altos costos". Todo eso está basado en la dificultad a accesos que condiciona la macroeconomía que tiene una falta de autoridad política para ordenar, enfatizó.

En cuanto a la posición dentro de la campaña y su relación con el otro candidato que es Sergio Massa, Grabois destacó que:" A nosotros jugar con la cancha inclinada nos gusta, estamos remándola.

"La relación interpersonal es buena dentro del Frente Unión por la Patria. Estamos tratando de hacer una campaña programática, ideológica y sin chicanas. Lo que puede parecer chicana por ahí es poner en valor la coherencia entre lo que uno dice, o piensa y lo que va haciendo a lo largo de su vida. Eso no es poca cosa a la hora de evaluar en quien vas a confiar". “Hay gente que es digna de confianza y gente que no es digna de confianza”.

“No vamos a andar tirándonos carpetazos o inventando que estamos en el narcotráfico como pasa en Juntos por el Cambio”. Eso es dañino para la sociedad porque uno ve como Bullrich y Larreta se agreden y eso es por disputa de poder".

En nuestro caso "Con Massa tenemos una diferenciación de perspectivas muy fuerte en muchos puntos, pero la relación es cordial. El que gana conduce y el que pierde acompaña, pero con condiciones".