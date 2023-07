Larreta vs. Bullrich: 'La Argentina necesitará mucho diálogo, la elección no la ganan los extremos'

Este viernes, Enzo Cornejo, candidato a Diputado Nacional, estuvo en Banda Ancha. Durante la entrevista, afirmó que actualmente están midiendo el tiempo en función de las elecciones y expresó su gran orgullo por haber sido elegido por la gente como diputado provincial electo.

En un primer término señaló que para él es un honor que tanto Horacio Rodríguez Larreta y Marcelo Orrego hayan decidido sea parte de una lista de candidatos a diputados nacionales. "Es muy importante porque la verdad soy el segundo de Nancy Picón en esa lista. También es un honor el hecho de que ella sea la persona que presida esa lista, por su capacidad, por su trabajo, por el hecho de que viene realizando un trabajo paulatino", mencionó.

Al consultarle cómo va a ser la interna de Juntos por el Cambio, a nivel nacional, dijo: "en San Juan nos venimos ocupando de lo propio. La verdad que es algo que distingue esta lista de Marcelo Orrego, es el hecho de saber que nosotros tenemos que hablar de nuestro espacio, de lo que venimos a proponer, de lo que venimos marcando". A ello sumó "el sanjuanino tomó la decisión clara el 2 de julio de saber que San Juan es una de las provincias que tiene una nueva mirada hacia adelante, una nueva mirada de la política".

Sobre el candidato que ellos llevan como precandidato a presidente aludió: "Marcelo y Fabián Martín, y todo el equipo Junto con el Cambio, tomó la decisión de que su boleta vaya pegada a la figura de quien consideramos que va a ser el próximo presidente de la nación, que es Horacio Rodríguez Larreta. Porque desde el 2016, también trabajando los equipos técnicos de Horacio, que tiene la ciudad y realmente pudo desplegar a nivel país, personas en cada provincia en la cual han trabajado mancomunadamente". Además declaró "tanto Horacio, Marcelo o Fabián se han destacado en lo que venían haciendo en su lugar. En este caso, particularmente vengo diciendo que es importante saber que hace falta para el futuro el hecho de que exista mucho diálogo, mucho consenso. Es una Argentina que no va a ser fácil". Con ello reafirmó: 'La Argentina necesitará mucho diálogo, la elección no la ganan los extremos'

Si bien Patricia es la presidenta del PRO a nivel nacional, Cornejo mencionó que ellos confían en el trabajo y en Rodríguez Larreta por todo lo que desplegó como Jefe de Gobierno en la Ciudad. "Esto no es tener nada contra Patricia, en este caso contra las personas que conducen la otra lista", dijo.

" Yo considero que el futuro del país no viene con firmezas, y tampoco esto no es quién es más fuerte o más débil, acá hace falta saber quién lo hizo, quién lo sabe hacer y cómo lo hace para adelante. La verdad es que cuando veo que la Ciudad de Buenos Aires cumplió con los 190 días de clases", expresó sobre una de las acciones de quien encabeza la lista de presidencia. A ello agregó: " Yo vengo manifestando, y es importante, que la gestión no es poca cosa. El hecho de tener personas que saben dialogar, que saben ampliar el espectro del frente que estamos armando, donde pudo tener diálogo absolutamente con toda la fuerza política".