Luego del triunfo de la fórmula Orrego- Martín en las elecciones de este domingo como Gobernador y Vice, mantuvo una entrevista vía telefónica en Banda Ancha el diputado provincial Leonardo Gioja.

El ex candidato a intendente de la Capital sostuvo que "desde 2020 venimos planteando una serie de actitudes que debían corregirse pero se exacerbaron". Además explicó que "el San Juan que viene deberá tener mucho diálogo, que fue lo que le faltó a esta gestión"; y se refirió a la reconstrucción del PJ "moderno y a la altura de las circunstancias".

"Es un resultado relativamente lógico; estaba dentro de algunos números, o de algunos supuestos. Para nosotros es una decepción perder la provincia. Ya vendrán los momentos de hacer, las cuestiones internas y los pedidos de explicaciones, análisis de las causas", dijo.

"En un principio creo que también tiene que ver mucho con estas cuestiones que venimos planteando, cuando digo nosotros hablo desde 'San Juan Vuelve' que era una serie de cuestiones que, desde hace 3 años, desde la interna del año 2020, que venimos planteando una falta de respuestas, que no hay una escucha, que hay una serie de actitudes que habría que haber corregido en su momento; que no solo no se corrigieron si no que se exacerbaron como los cambios de código electoral", explicó.



"El San Juan que viene deberá tener mucho diálogo, que fue lo que le faltó a esta gestión"

Al respecto, Gioja dijo que "no integro la legislatura que viene. Y conozco un poco a muchos de los protagonistas. Creo que va a ser importantísimo para Fabián que se rodee de gente que tanga capacidad de diálogo y capacidad e construir a pesar de las diferencias. Ese me parece que va a ser el signo que va a tener el San Juan que viene, mucho diálogo que quizás es lo que le faltó a esta última gestión; pero un diálogo real, del cual si tenés dos ideas contrapuestas puedas sacar una síntesis".

"Creo que en esto va a ser importantísimo, toda la nueva gestión tenga esa capacidad y apertura de diálogo porque los que nos plantearon", expresó.

"Vamos a tener que reconstruir un PJ moderno y a la altura de las circunstancias"

Sobre esta situación, el diputado provincial expresó que "vamos a tener que reconstruir un Partido Justicialista moderno y a la altura de las circunstancias; nosotros venimos planteando hace tiempo, desde el Giojismo, que tenemos un partido cerrado, un partido que no tiene actividad, que no tiene debate; ahora vamos a tener que construir un nuevo partido Justicialista y tenemos muchísimas ideas de cómo hacerlo".

"Creemos realmente que la conducción hoy desde el PJ y aliados, hay muchos intendentes, la mayoría de los intendentes de la provincia, concejales, diputados, tienen que estar nucleados en un partido en el cual haya debate y tenga un equipo técnico importante que sea de soporte y análisis de medidas que vaya llevando adelante el Ejecutivo, necesitamos un partido moderno y activo, y eso va a ser una de las claves que vamos a tener que reconstruir a partir de diciembre o enero que se renuevan las autoridades del PJ", manifestó.