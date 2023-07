Martín: "No hay mucho oxígeno para poner palos en la rueda porque sí"

El Vicegobernador electo e intendente de Rivadavia hasta diciembre, Fabián Martín, mantuvo una entrevista vía telefónica en Banda Ancha este lunes luego de haber ganado las elecciones junto a su compañero de fórmula y ahora gobernador, Marcelo Orrego.

Martín sostuvo que "no hay mucho oxígeno para poner palos en la rueda porque sí" y que "en San Juan empezaron a haber problemas de empleo, salud e inseguridad, eso hizo que los sanjuaninos apostaran al cambio".

Luego de hacer un análisis de cómo se desarrolló la jornada, explicó que "vamos a tener, respecto de la Cámara de Diputados, a mí me gusta ver las cosas siempre la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío, soy optimista por naturaleza, y creo que si bien no tenemos una mayoría en la Cámara de Diputados va a ser positivo".

"Digo esto porque desde el año 2007 al menos en adelante, las cámaras que se sucedieron incluida la actual el oficialismo tuvo mayoría absoluta. Dos tercios de los votos, que era por mandato popular, pero eso hizo que no hubiese diálogo, que no hubiese el diálogo que corresponde y que en definitiva no fuese positivo", explicó.

"Yo creo que lo que va a suceder a partir del 10 de diciembre es que vamos a tener que charlar con la totalidad de diputados, de senadores, intendentes, junto a Marcelo Orrego vamos a trabajar con todas las autoridades electas. Entendemos que los 36 diputados quieren lo mejor para San Juan y vamos buscar consenso", dijo.

"No es fácil lograr acuerdos entre 36 miembros pero es posible. Creo que los 36 diputados tienen buena fe y buenas intenciones; y en segundo lugar que no hay mucho oxígeno para poner palos en la rueda porque sí", también analizó Martín.

"Hace ya algunos años en San Juan empezaron a haber problemas en materia de empleo, mala prestación de salud e inseguridad, que hemos hablado de un programa de estas cuestiones en campaña y creo que eso hizo que los sanjuaninos apostaran al cambio, cambio que es bueno para la democracia, porque no es bueno que gobiernen siempre los mismos", expresó.

