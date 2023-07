Capello: "Hoy no es negocio producir oro en Argentina, pero vamos a volver a ser competitivos"

En el marco de la entrevista que Mario Capello, dirigente de la UCR, mantuvo en Banda Ancha manifestó que "hoy no es negocio producir oro en Argentina, pero vamos a volver a ser competitivos"".

"El estudio más importante que se hizo del impacto económico y social de la minería de la provincia lo hizo mi equipo en el año 2017, se publicó en el 2018. No creció solo la minería; creció la agricultura porque los proveedores sanjuaninos generalmente la renta la vuelven a invertir aquí, el crecimiento del comercio, hotelería, infraestructura por el poder de compra de los trabajadores", analizó.

Además Capello agregó que "si ha sido grande Veladero, tenemos 3 yacimientos de clase mundial de cobre, es más importante que Veladero. No va a alcanzar la mano de obra sanjuanina, no va a alcanzar los proveedores de San Juan pero también es cierto que hay que atender; con este esquema no viene un solo dólar, no viene al país".

"Ha cerrado Casposo, que tiene que reabrir; está cerrando Gualcamayo en Jáchal y se ha adelantado el cierre de Veladero, la mina de oro. Hoy no es negocio producir oro en Argentina, porque cuando vos vendes a 2000 dólares la onza vos venís al Banco Central y te paga 250 dólares, o sea que de cada 2 dólares que exportas te saca 1", indicó.

Mirá la entrevista insertada al principio de la nota.