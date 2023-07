Gabinete de Orrego: "Tengo nombres en la cabeza pero tengo tiempo para pensarlo y tomar decisiones"

Marcelo Orrego, gobernador electo de San Juan estuvo comunicación telefónica con Canal 13 y señaló que tiene nombres pensados para su gabinete, aunque aún no esta todo definido.

En este marco, mencionó "nosotros venimos trabajando con muchos profesionales hace mucho tiempo. ¿Tengo nombre en la cabeza? Sí. ¿Tengo el tiempo para determinarlo? También lo tengo, porque tenemos una transición, la verdad, que es larga, son cinco meses y pico. Entonces tengo el tiempo para tomar decisiones".

En esta línea, dio a conocer que puede cambiar de idea respecto a lo que hoy tiene, por ello no quiere apresurase. Sin embargo dejo claro: "créeme que tengo los nombres, y sé quiénes van a estar adelante en las carteras. Por eso no significa que lo tengan que decir hoy, que no haya tomado el tiempo necesario". A su vez, mencionó "no tengo ningún apuro para hacerlo".

"Yo tengo estudiado hace tiempo, y creo que al ser largo este tiempo de transición, me da la posibilidad para poder tomar el tiempo necesario y tomar decisiones más finitas al final del camino", expresó Orrego en este medio.