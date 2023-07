Milei desconoció a sus candidatos sanjuaninos y hubo una airada reacción

Luego de que Javier Milei desconociera a sus candidatos en San Juan, en una entrevista que brindó a TN, este martes mantuvo una entrevista vía telefónica en Banda Ancha José Peluc, precandidato de la Libertad Avanza.

Contó que próximamente viajará a Buenos Aires y se mostró desorientado por la reacción del libertario. También sostuvo que "la elección provincial se polarizó, nos hemos fortalecido en el tercer lugar".

"Desde el momento que lo dijo es público y notorio. Siempre manifestó no meterse ni influir en las candidaturas ni en nada en las provincias, sí definir en la nacional. No elegía a nadie, cada sector hacía lo que le pareciera y a las pruebas me remito, de que nosotros el Frente lo teníamos con Cruzada Renovadora firmante y hoy por hoy Cruzada Renovadora no está porque no estaba de acuerdo con Milei", explicó.

(DT) - Pero llevaron la figura y los emblemas de Milei

(JP) - "Nosotros hemos tenido autorización para eso, no vamos a hacer una cosa que no es. Cuando discutíamos los símbolos es porque los ha autorizado una persona. Los candidatos son de él y son nuestros porque los hemos elegido en el espacio de él en la provincia de San Juan".

"No sé si es su estilo, no se adonde quiere llegar con esto. No he hablado en estos últimos días con él, viajaré en estos días porque tendré que aclarar algunas cosas con él. He hablado con sus armadores y estamos tranquilos armando en lo nacional. Tenemos autorización para pegar la boleta, no puede ser que no es así. La gente de él, aquí vino Javier y todo, y lo hemos recibido nosotros, ¿de qué estamos hablando?'", explicó Peluc.

"Empezamos construyendo este sector, está muy fortalecido internamente y provincialmente y vamos a seguir trabajando todos los sectores, con todas las personas, construyendo esto. En San Juan estamos bien, estamos unidos", agregó.

(DT) - Se está agitando mucho tanto en medios nacionales como en redes sociales y es que Javier Milei le ha pedido a sus candidatos que para hacerlo tienen que aportar 50 mil dólares.

(JP) - "A mí no me han pedido nada y si me lo pedirían me bajo, porque nunca me pasó una cosa como esta".

Milei dijo que no tenía candidatos en San Juan y Paola Miers salió al cruce

Luego en Banda Ancha pasaron el fragmento de las declaraciones de Milei desconociendo a los candidatos en San Juan y el descargo que la ex candidata a gobernadora libertaria Paola Miers hizo en sus redes.