Tensión en JxC: Orrego apoyó el uso de su foto en la boleta de Achem y Picón

Este martes el electo gobernador Marcelo Orrego, brindó una entrevista en Banda Ancha, donde habló entre otros puntos sobre la tensión en Juntos por el Cambio: apoyo expreso al uso de su foto en la boleta de Emilio Achem y Nancy Picón, pese a la queja de los halcones.

(DT) - Hay una controversia interna respecto del uso de tu imagen en las boletas para las elecciones nacionales, ¿no?, en esta interna de Juntos por el Cambio. ¿Tenés posición tomada al respecto acerca de que tu imagen esté o no impresa en las boletas de Juntos por el Cambio?

(MO) - "No, es algo que además tiene muchísimos antecedentes. No solo mi foto, sino la foto del gobernador Uñac en otras oportunidades. Muchos antecedentes que tienen tribunal electoral y no ha habido nunca ningún problema. Me parece que es una manera lógica y me parece que está bien que así sea de poder llegar. Estos son fotos o símbolos que se vienen utilizando otroras en muchas ocasiones. Así que no hay ningún tipo de inconveniente. Así que no veo que haya problemas en ese sentido".

(DT) - Sí, hay sí celos políticos, ¿no?, por la atracción que pueda generar tu imagen en una lista y en desmedro de la otra.

(MO) - "Sí, pero a ver, insisto, hay que mirar el pasado, lo que sucedió. Nunca hubo problema. No debería por qué cambiar absolutamente nada. Inclusive el oficialismo llegó en la boleta el propio gobernador actual. No solo en esta candidatura a elecciones provinciales, sino en la anterior elección nacional. Así que no debería por qué el tribunal cambiar de opinión sobre el tema que lo ha estudiado y ya está definida la situación".