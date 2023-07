Bravo: "Somos los precandidatos de Patricia, no andamos con ambigüedades"

Este jueves Juan Domingo Bravo, precandidato a senador por el espacio que lidera Patricia Bullrich, mantuvo una entrevista en Banda Ancha. En la misma sostuvo que "somos los precandidatos de Patricia, no andamos con ambigüedades" y "hablar de corte de boleta es una deslealtad a Larreta".

"Hoy vinimos a hablar del futuro para los sanjuaninos y los argentinos que es qué va a pasar en el país a partir de diciembre. Nosotros estamos honrados, acompañados y siendo los candidatos de Patricia Bullrich, siendo los candidatos en los cuales confía el proceso de transformación de la Argentina que propone Bullrich, me ha honrado con mi candidatura y la de María Eugenia Raverta, así que somos los candidatos de Patricia en San Juan", expresó.

Acerca de cómo se dio que él fuera el elegido de Bullrich en la provincia, explicó que "yo la conocí a Patricia, estuve en algunos almuerzos hace un par de años en San Juan. La saludé en Buenos Aires. Pero me parece que lo que selló la relación fue una visita que hicimos a la calera San Juan cuando estuvo en mayo y tuve la oportunidad de venir en el auto desde la Calera. Venía Mario Capello, Patricia Bullrich y yo en el auto conversando y la verdad que no charlamos de política, charlamos de la situación económica del mundo, de lo que pretendíamos de la Argentina, pero no de la definición de candidaturas. Fue una charla muy amena", dijo Bravo. Siguiendo con su relato explicó que "después me llamó su equipo de asesores y me dijeron que Patricia quería que fuera su candidato y que Patricia confiaba en mí para la transformación del país que necesita".

"La convivencia es buena y aquí hay una discusión que se va a zanjar el 13 de agosto, que va a votar la gente, entre dos listas; que no son las listas provinciales, son nacionales. Son el candidato nacional a presidente que es Larreta y Patricia con sus candidatos. Acá no se le está hablando claro a la gente", manifestó.

"La candidata confía en sus candidatos que vamos en su boleta si no llevaría otros. La gente que quiere acompañar a Patricia nos va a votar, estamos muy tranquilos", dijo también Bravo.

"La boleta única me parece sumamente necesaria y tiene que llegar rápidamente a todo el país, a San Juan, pero bajo el sistema actual uno se compromete en la boleta con un candidato. Yo no sé si el informan a Rodríguez Larreta lo que dicen sus candidatos. Me parece de una enorme deslealtad con su candidato presidencial. Tiene que hablar claramente. Le pido a la gente que no haga el corte conmigo. Soy candidato de Patricia Bullrich, quien quiera votar a Rodríguez Larreta que vote la otra lista", dijo.

