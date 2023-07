Este viernes mantuvo una entrevista en Banda Ancha Luis Rueda, el presidente del Partido Bloquista. Hizo un análisis del resultado de las elecciones del último domingo en San Juan y dijo que "así como nos tocó participar en los triunfos, participamos en la derrota: me hago cargo". Además destacó que "hay lealtad a un proyecto, Sergio lo conduce, hay que estar en las buenas y en las malas".

"Duele porque uno siempre compite para ganar, o puede perder. Nosotros estábamos confiados que habíamos hecho las cosas bien en la provincia como para tener un acompañamiento sobre todo porque hace un mes atrás habíamos logrado un triunfo importante en la provincia", dijo Rueda.

"Se revirtió en muy poco tiempo; entonces nada, sorprendido con algunos resultados, sobre todo en algunos departamentos donde habíamos logrado triunfos importantes el 14 de mayo y ahora los perdimos", analizó.

"Análisis se pueden hacer muchísimos. Los vamos a hacer para dentro como corresponde. Cuando ganamos, ganamos todos, y cuando perdemos, perdemos todos obviamente", explicó.

(DT) - ¿Y cuál es la cuota del bloquismo en este resultado electoral?

(LR) - "Obviamente así como nos tocó participar en los triunfos, nos tocó participar en las derrotas, me hago cargo. Me pasó en Iglesia en 2021, yo no dije que fuera culpa de nadie, como presidente me tengo que hacer cargo de la derrota".

"Después del 2 de julio (el Gobernador) empezó a llamar uno por uno, diciendo 'bueno, no hemos tenido el resultado esperado', obviamente esperábamos ganar la provincia pero bueno", dijo.

"La lealtad a un proyecto. Sergio lo conduce y lo va a seguir conduciendo hasta que él decida, hay que estar en las buenas y en las malas, y eso también muestra lealtad, lealtad a un proyecto que le ha hecho bien a San Juan. Es muy fácil estar en las buenas y que cuando le vaya mal, decir, 'no bueno, hasta acá llegue´", analizó Rueda.

