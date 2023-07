Uñaquistas, giojistas y el juego de las culpas

En el juego de las culpas, la culpa siempre es del otro. Hasta que un día el juego se termina, a veces de la manera más drástica. Tal vez ese haya sido el saldo más noble del domingo pasado, visto desde las entrañas del peronismo: sincerar el alto precio de la división entre uñaquistas y giojistas. No alcanzó la Ley de Lemas para remendar lo que políticamente estaba tan deteriorado.

En algún punto lo blanqueó el ex compañero de fórmula de Sergio y Rubén Uñac, Cristian Andino. Habló por primera vez desde el comicio perdido y lo hizo en Banda Ancha. Se refirió insistentemente al futuro y a la unidad sin condicionamientos. Hay toda una generación que viene empujando desde abajo sin intenciones de prolongar la guerra intestina.

En los días subsiguientes al domingo hubo un hervidero de reuniones y llamadas telefónicas. Todo subterráneo. El peronismo entró en ebullición, mientras asimilaba el golpe sufrido en las urnas luego de 20 años ininterrumpidos en el poder. Cuando algunos seguían montados en el juego de las culpas, buscando responsabilidades y señalando los errores estratégicos cometidos, otros pusieron rápidamente la vista en lo que viene. Entre estos se anotó Andino.

El todavía intendente de San Martín dijo que hay que focalizar los esfuerzos en las dos elecciones que quedan. El 13 de agosto el peronismo llegará dividido a la primaria abierta, simultánea y obligatoria, con dos listas para senadores y diputados nacionales. Y otra vez habrá confrontación entre un Uñac y un Gioja, Sergio y Juan Carlos.

Ambas expresiones se eliminarán mutuamente. Solo una pasará a la siguiente instancia, el 22 de octubre. La máxima aspiración de unidad consiste en alinear a toda la militancia detrás del ganador de esa nueva interna. No será fácil, cuando todavía hay heridas sangrantes por todos lados.

Andino lo planteó con absoluta frontalidad. Dijo que él trabajará políticamente por la lista que encabeza Sergio Uñac pero, superada la PASO, si acaso ganara el giojismo, inmediatamente se pondrá a disposición para colaborar con la victoria del PJ el 22 de octubre. La potencia de Marcelo Orrego en un contexto nacional también favorable para Juntos por el Cambio achica los márgenes para especular. Quedó demostrado el 2 de julio.

El ahora gobernador electo se impuso con el 51 por ciento de los votos, con un aporte ínfimo de los otros tres candidatos que lo acompañaban: Marcelo Arancibia, Sergio Vallejos y Eduardo Cáceres. Prácticamente solo, Orrego derrotó a Uñac y a Gioja juntos. El Sistema de Participación Amplia y Democrática (SIPAD) fabricado el 8 de septiembre de 2022 a la medida de la interna justicialista terminó siendo anecdótico.

'Lo menos que podemos hacer es interponer cuestiones personales', dijo Andino este jueves en Banda Ancha. Lo planteó a título personal pero al mismo tiempo fue un mensaje a sus pares. El intendente de San Martín anotará el 2023 como el año que cayó derrotado por primera vez en su carrera política. Pero también fue el año que provincializó su imagen en una campaña histórica. Se pudo rozar con la militancia de los 19 departamentos. Ese capital le confiere, al menos por ahora, una posición. Un lugar para ser escuchado.

En San Martín su victoria fue arrasadora, tanto sobre el giojismo como sobre el orreguismo. Ese guarismo sigue siendo su carta fuerte. A pesar de ser un municipio rural, escasamente poblado, demostró territorialidad. En política ese activo cotiza alto, aunque puede evaporarse si no es convenientemente conservado.

Andino se apartará de la intendencia el 10 de diciembre y dejará todo en manos de su heredera, Analía Becerra. Nunca se despedirá de su tierra natal, pero tampoco se quedará recluido en ese distrito. Seguirá militando en el mapa grande. Alguno podría estarlo mirando de reojo y con recelo, porque efectivamente viene un reacomodamiento interno inevitable.

Ese rediseño no será pacífico. Por eso el ex compañero de fórmula de los Uñac auguró 'un tiempo de pensar más en lo colectivo'. Y reclamó tomar nota del doloroso aprendizaje. Pidió hablar 'con los distintos actores', aprovechando la cantera de dirigentes que tiene el PJ en toda la provincia. Perdieron el gobierno, sí. Pero conservarán la mayoría de las intendencias y de las bancas en la Legislatura. Será una oposición poderosa, en los próximos cuatro años. Y este no es un tema menor.

Orrego asumirá el 10 de diciembre con un bloque oficialista de apenas 12 diputados y diputadas. Equivale a una tercera parte del recinto. Para aprobar cualquier ley, tendrá que generar acuerdos. Ni qué decir si aspira a alcanzar una mayoría especial. Por eso Andino habló de ejercer una 'oposición responsable', poniéndose 'la camiseta de San Juan', marcando las diferencias pero acompañando todo lo que sea positivo para la provincia. Es un discurso que puede sonar atractivo de las puertas para afuera. Hacia adentro del PJ, puede generar ruido.

Será uno de los debates imprescindibles e inevitables del peronismo en los primeros meses de gobierno orreguista. ¿Acaso la oposición se moverá en unidad dentro de la Legislatura? ¿O habrá fisuras y votaciones divididas? Será un test interesante para seguir, en un recinto desacostumbrado a debatir.

La respuesta, naturalmente, saldrá de esta metamorfosis partidaria.



JAQUE MATE