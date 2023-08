Achem: "Hay un 'plan pobreza' que se viene implementando en Argentina"

A horas de que empiece la veda electoral en el marco de las PASO que se llevarán adelante este domingo 13 de agosto en el país, el precandidato a Senador de Juntos por el Cambio, Emilio Achem, mantuvo una entrevista en Banda Ancha.

Entre algunas declaraciones que brindó, sostuvo que "hay un 'plan pobreza' que se viene implementando en Argentina". Sobre los precandidatos presidenciales de JxC expresó que "Horacio tiene una forma y Patricia tiene otra, el plan es muy similar". Y además se refirió a Juan Domingo Bravo, María Eugenia Raverta y de Nancy Picón, todos precandidatos a senador y diputados nacionales respectivamente: "no sería igual con Bravo o Raverta, porque con Nancy Picón venimos trabajando hace 12 años con Marcelo", expresó.

"Es muy triste de ver la degradación social a la que nos ha llevado la inexistencia de un plan de crecimiento. Hay un plan de decrecimiento, de pobreza, que se viene implementando en la Argentina y que ha dado muchos frutos, 40% de pobreza es un buen resultado. El plan está y está clarísimo, cerrar empresas, aumentar la pobreza, impedir que vengan inversiones internacionales a la Argentina", explicó.

Siguiendo la línea, Achem dijo que "la degradación social a la que nos lleva ese plan impacta en toda la sociedad y la verdad que, no tiene califitcativo, la aberración de estos delincuentes que no tienen el menor binamiento con nadie, que se creen que han nacido de un zapallo, que los trajo una cigüeña. Se olvidaron que nacieron de una mujer, que fueron niños, que tienen hijos, cualquiera puede ser Morena y parece que los delincuentes viven en otra burbuja que tiene que ver con la degradación social histórica".

"Horacio tiene una forma y Patricia tiene otra, el plan es muy similar"

"Horacio Rodríguez Larreta planta una forma y Patricia tiene otra forma, el plan es similar, hay un acuerdo previo que es un texto que se llama la 'Argentina que podemos ser' elaborado por las 4 fundaciones que conforman Juntos por el Cambio, el tema es el cómo", dijo sobre este punto.

Agregó que "Patricia Bullrich ha asentado su estrategia electoral en esta campaña, en decir 'vamos a poner orden', la fuerza del cambio, la fuerza para de alguna manera imponer una idea; y Horacio Rodríguez Larreta desde lo que es el consenso, el diálogo, acuerdo, conciencia y conocimiento de que Argentina está en crisis".

"No sería igual con Bravo o Raverta, porque con Nancy Picón venimos trabajando hace 12 años con Marcelo"

En otra parte de su entrevista se refirió a los precandidatos a senadora y diputada que eligió Patricia Bullrich en San Juan, Juan Domingo Bravo y María Eugenia Raverta; además de su compañera y precandidata a diputada nacional de JxC, Nancy Picón.

"No sería igual para nada. Con Nancy Picón que nos toca encabezas las listas, venimos trabajando hace 12 años, Nancy también con Fabián Martín. Yo hace 12 años que trabajo con Marcelo en la Municipalidad de Santa Lucía, actualmente soy jefe de gabinete, y me he dedicado siempre a la formulación y gestión de proyectos con financiamiento nacional y provincial y en ese camino lo he acompañado varias veces a Marcelo a nivel nacional y cuando asumió como diputado nacional también a su equipo técnico de San Juan", explicó.

"Conocemos el proyecto desde el origen, las prioridades que Marcelo tiene en su proyecto para San Juan, conocemos la provincia y ese plus no lo tiene la otra lista. La otra lista, Bullrich decidió poner sus propios candidatos y provienen de ese espacio pero no del equipo técnico de Marcelo Orrego y ahí está radicada la gran diferencia", sostuvo Achem.

